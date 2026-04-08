Quién es Semáforo de ‘Mask Singer 5’: pistas y teorías sobre la identidad de la máscara

No es ningún secreto que Mask Singer se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los que más éxito continúa cosechando en España y que más alegrías sigue dando a la cadena principal de Atresmedia. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo que hay detrás hace un gran trabajo para continuar dejando sin palabras a todos y cada uno de los espectadores. ¿De qué manera, exactamente? Logrando que grandes estrellas se escondan tras las máscaras que han elaborado para la ocasión. Un claro ejemplo lo encontramos en la edición anterior, en la que Abraham Mateo consiguió no dejar indiferente a nadie con Mosca, hasta tal punto que se llevó la victoria. Ahora, en Mask Singer 5, conocemos a nuevas máscaras, entre las que se encuentra Semáforo.

Estamos ante una máscara que está verdaderamente dispuesta a controlar el tráfico sobre el escenario del programa presentado por Arturo Valls. De hecho, ya ha encendido sus luces para conseguir uno de sus grandes objetivos en Mask Singer 5, que es brillar con luz propia. ¿Quién se esconderá tras una de las máscaras más sorprendentes y luminosas de la temporada? ¿Logrará que Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo no adivinen su identidad?

Pistas y teorías de Semáforo, de ‘Mask Singer 5’