First Dates aterrizó en la parrilla televisiva española en el año 2016 y, desde entonces, se ha consagrado como una de las opciones favoritas de muchos solteros para encontrar el amor. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que quieran pasar por el popular restaurante. Una aventura televisiva que quiso vivir el hijo del futbolista Dani Güiza en primera persona.

Cristian, un soltero de 20 años, siempre se ha mantenido al margen del foco mediático. Pero, en esta ocasión, ha querido salir de su zona de confort con el objetivo de encontrar a la mujer de su vida. «Llevo tatuado un skate porque desde muy pequeñito ha sido mi forma de evitar los problemas, mi diversión… para mí no solo es un deporte, es una forma de vida», dijo en su presentación.

Como ya es habitual, el encargado de recibir al participante fue el maestro de ceremonias de First Dates, Carlos Sobera. «Voy a abrir un bar y me dedico al fútbol semi profesional», le contó al comunicador. «Me dedico a eso porque me he criado en el mundo del deporte, mi padre es Dani Güiza (exjugador del Mallorca o Getafe e internacional con la selección española, con la que ganó la Eurocopa de 2008)», agregó.

El joven está completamente orgulloso de su padre, por lo que no tuvo reparos en expresar el enorme amor que siente por su progenitor. «Mi padre para mí es un ídolo, es lo más grande, me ha dado todo lo que sé, lo que he estudiado y todo lo que tengo es por él. Iría con mi padre hasta el fin del mundo», afirmó.

Pero, por mucho que hablase de su padre, Cristian había acudido al programa para tener una cita con una chica compatible con él. De esta manera, y sin ánimos de retrasar más el momento, el equipo de Cuatro le presentó a Laura. «La verdad es que ligo lo que quiero. Por redes sociales me habla mucha gente, pero casi nunca respondo», dijo la participante en su presentación.

Cristian conoce a Laura, su cita, en First Dates

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue muy acertada. Por ello, pasaron a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Así pues, poco tardó en salir a la luz el vínculo especial que tiene Cristian con el fútbol. Pero, para su sorpresa, Laura no sabía quién es el padre de su cita.

«Soy del Atlético de Madrid y sé quién Joaquín Sánchez, el del Betis, porque fue al cumpleaños de una niña de mi colegio», le dijo. La velada fue transcurriendo y los solteros dejaron claro que la atracción era mutua. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro.

«Me lo he pasado muy bien con ella y es muy bonita», dijo Cristian. La soltera malagueña, por su parte, también quiso seguir conociéndolo. «Me ha caído muy bien y me gusta como piensa», señaló a modo de conclusión.