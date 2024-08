‘First Dates’: un soltero hace una confesión sexual con la que impacta a su cita

No importa que lleve más de 8 años en la parrilla televisiva, First Dates nunca dejará de sorprendernos. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Diego.

El soltero asturiano, de 30 años, se presentó en el formato señalando ser una persona muy observadora. «Soy repartidor de pizzas, pero me gustaría ser detective», dijo en su presentación. Además, explicó que esa profesión le vendría estupenda para poder disfrutar de sus aficiones.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Minutos después llegó su cita, María, una joven de 25 años que se presentó para volver a repetir la experiencia de First Dates. Su última cita en el show de Cuatro no terminó de la mejor manera, por ello, ha decidido a volver a probar suerte. De hecho, Diego la vió en televisión y se apuntó en el programa con el único objetivo de conocerla.

«La vi en la tele y me gustó. Por eso quise probar esta experiencia de encontrar a alguien como ella», explicaba. A María le encantó Diego y le pareció muy «guapo». Por ello, ambos solteros no se negaron a seguir conociéndose en la mesa del restaurante.

Allí, el comensal le explicó que era repartidor de pizzas, pero no tenía pensado dedicarse toda su vida a ello. «No conozco a ningún repartidor que se haya jubilado de viejo», dijo con humor. Asimismo, el soltero le contó que le encantaba pasar tiempo con su gato. «Me encantan los gatos. Puede ser que en otra vida haya sido gato y por eso les atraiga mi persona», opinó.

Pero, y aunque la velada marchaba a las mil maravillas, María no pudo evitar quedarse de piedra al saber la edad de su cita. «A mí también me suelen echar menos, de hecho me decían que tenía 18. ¿Tú crees que aparento 18 años?», le preguntó ella. «El problema es que yo ya te vi antes, entonces ya lo sabía», le respondió él. «Eso es trampa», contestó la soltera entre risas.

María se sorprende con la gran actividad sexual de su cita de First Dates

Asimismo, no tardaron en salir a la palestra sus diferencias. En este caso, Diego y María tuvieron opiniones diferentes respecto al ámbito sexual. «¿Cuántas veces puedes tener sexo en una noche?», preguntaba ella. «Cinco veces», replicaba él. «Eso no lo he encontrado en nadie. Hay que verlo», comentaba ella, sin creerle demasiado. En cuanto a sus posturas favoritas, los solteros coincidían en la misma: la cucharita.

Al concluir la velada, no hubieron sorpresas. Ambos disfrutaron de una velada muy agradable y eran conscientes de las numerosas cosas que tenían en común. Por ello, en la decisión final de First Dates, Diego y María estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. «Yo creo que hemos conectado», afirmó la participante.