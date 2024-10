Un soltero de ‘First Dates’ arremete sin piedad contra su cita: «A mí no me aporta nada»

Concluye la semana en First Dates y el popular show de citas a ciegas lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. Tras realizar un test de compatibilidad, la organización de Cuatro presenta a dos solteros que son aparentemente compatibles. Una primera cita televisiva que, recientemente, Cris quiso vivir en primera persona. El soltero es un madrileño, de 19 años, que siempre se ha sentido más adelantado a los jóvenes de su edad. Asimismo, a nivel sentimental solamente ha tenido una sola experiencia. Debido a que su romance con su última pareja no acabó de la mejor manera, ahora tiene claro que quiere encontrar a alguien con quien sentar la cabeza y pasar por el altar.

«No me gusta lo que se hace ahora de quedar con alguien, tener sexo y aquí no ha pasado nada. No me siento cómodo», confesó en su presentación. Debido a ello, el equipo del programa le presentó a Sergio. El joven, de 25 años, es profesor de yoga. Sin embargo, y aunque la primera toma de contacto no fue tan mal, saber este pequeño dato de su cita fue una cruda sentencia por parte de Cris. «Me da igual. Me parece poco interesante que sea profesor de yoga», dijo. Por el contrario, Sergio tuvo una impresión muy diferente del madrileño. «La primera impresión ha sido buena, es un chico guapo, de mi estatura», comentó el soltero en privado.

A pesar de ello, ambos comensales aceptaron trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, e inconscientemente, Cris volvió a comentar el tema del yoga. El soltero confesó que no era una profesión que tuviese pensada, pero surgió.

Sin embargo, el hecho de que Sergio volviese a hablar de ello, molestó al madrileño. «No sé, esa información es que no sé de qué me vale. A ti te ha enriquecido, pero a mí no me aporta nada. Vale, está muy bien, has ido a la India y yo no he salido de España en mi vida», le dijo sin miramientos.

«Me gusta lo típico: estar con los amigos, salir, tomar algo…», decía Sergio. Pero, por mucho que el soltero intentaba sacar tema de conversación, Cris seguía encontrando fallos en su cita. «Desarrolla. ¡Si eso, di más!», exclamaba. Pero, lejos de quedar ahí, la situación empeoró cuando el participante le dijo que no tenía tiempo libre.

«¿Cómo pretendes tener espacio para tener una relación?», aseveraba Cris. Lo único en lo que llegó a conectar la pareja de solteros fue en su pasión compartida por el arte. Pero, Sergio estaba viendo demasiadas coincidencias, algo que le frenaba porque «quería alguien más distinto».

La decisión final de First Dates

Al final de la velada, Cris le explicaba a su cita que era una persona muy independiente. Sergio, por su parte, reconoció que le costaba tener un vínculo con alguien. «Me cuesta menos tener una relación sexual que tener una relación que implique sentimientos», decía.

Este pensamiento chocaba mucho con Cris. «Yo no puedo tener sexo si no le conozco. Es todo lo contrario a mí en el sexo», aseveraba. Al concluir la cita, y como era de esperar, ninguno quiso seguir conociéndose en una segunda cita.