‘First Dates’: una soltera sorprende con esta confesión sexual

El pasado miércoles 1 de febrero nuevos solteros se presentaron a First Dates con ganas de encontrar el amor. Una de las comensales ha llegado con un atuendo de lo más sorprendente que ha dejado muy sorprendido a su cita.

La soltera en cuestión fue Ana, una granadina de 27 años. En el pasado cuenta que tuvo malas experiencias en las relaciones: “Me sentía encerrada en una jaula, mi novio me decía qué no podía ponerme, si me miraban demasiado…”. Por eso ahora busca “a alguien que no se fije en el físico, que lo haga en la personalidad”. Se ha presentado en el restaurante con un llamativo vestuario para poner a prueba al chico que entrara a conocerla.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates1F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/MMwJbKZfZT — First Dates (@firstdates_tv) February 1, 2023

Su cita ha sido Summer J, un creador de contenido de 24 años. La velada ha comenzado con mal pie cuando debido precisamente a la ropa ha confundido a la chica con una de las camareras de First Dates. Una vez superada la sorpresa inicial, el chico ha afirmado que físicamente la comensal no era su tipo.

Una vez en la mesa han empezado a conocerse un poco más. El soltero se ha declarado fan de Marvel y ha confesado que no le gustaba nada el cine español. Ana ha defendido rotundamente el cine español afirmando que “somos mucho más que Esteso y Pajares” y ha contado que las historias sobre superhéroes le duermen. Más tarde han jugado al Rasca del Amor y les ha tocado responder cuáles eran sus talentos sexuales. La chica ha confesado que se le daba bien el “karaoke”, haciendo referencia al sexo, y encontrar la próstata. El creador de contenido se ha quedado medio asustado y ha atinado a bromear sobre dónde se encontraba la salida.

En la decisión final como era obvio sus diferencias, aunque no muy grandes, han sido insalvables y no han querido seguir conociéndose. “Creo que le volvería loco, él es muy tranquilo y yo muy nerviosa”, ha afirmado Ana sobre Summer J.