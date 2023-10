‘First Dates’: una soltera se queda en shock al descubrir la razón por la que la rechazan

El pasado martes 3 de octubre, First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo de la mano de sus nuevos comensales. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la apuesta ideal de muchos solteros que acuden en busca de su media naranja. Una situación como la que experimentaron Alberto y Silvia.

Alberto, originario de Puerto Lumbreras (Murcia), prefiere fluir y que las cosas pasen a su curso. Una forma de ver la vida que dista mucho de la de Silvia, una joven «tradicional» que sueña con formar su propia familia y casarse en un futuro.

Carlos Sobera, ante el parecido de un soltero con Matías: “Habéis sido separados al nacer” #FirstDates3O https://t.co/tMEaUNrS3n — First Dates (@firstdates_tv) October 3, 2023

«Es un supertío. Que me coja y me haga lo que quiera», dijo el soltero al conocer a Matías, el barman del local. Fue entonces cuando conoció a Silvia, su cita de la noche. Ambos pasaron a la mesa y comenzaron a conocerse un poco mejor. La atracción física fue evidente, pero a la soltera no le gustó demasiado saber que el joven de 21 años terminó con su última pareja hace un mes y medio.

«Que Alberto lleve mes y medio soltero… Es que me parece poquísimo. Obviamente, no está preparado para una relación», comentó la comensal. No se equivocaba nada Silvia, pues tampoco le gustó saber que el motivo de su ruptura fue porque hizo «las cosas mal» y le fue infiel a la que era su novia. Pero eso no fue todo.

La peor pesadilla de una soltera se hace realidad en #FirstDates3O: “No te has traído dinero” https://t.co/N84SZZed4j — First Dates (@firstdates_tv) October 3, 2023

Cuando la pareja de solteros procedía a pagar la cena, Alberto le confesó a la joven que no había traído la cartera. «Pero, ¿cómo se te olvida el dinero en una cita? No es una cena común, es una cita. ¿Cómo no vas a coger dinero?», le preguntó incrédula. «Es que no me he traído ni la cartera. Me he venido solo con el móvil. Tengo muchos exámenes, muchas cosas en la cabeza y…», se excusó él.

«Pues te quedas a fregar platos aquí», le respondió ella con humor, antes de pagar su cena también. Al finalizar la velada, en la decisión final de First Dates, Silvia sí quiso tener una segunda cita con el murciano. Sin embargo, él no opinó lo mismo. «A nivel de pareja, no la considero mi prototipo, aunque sea guapísima y atractiva. No estoy preparado para tener pareja. Para tener una amistad, sí», señaló.

«Entonces, si no lo estás, ¿para qué has venido aquí?», ha preguntado la joven sin dar crédito. «No me cierro puertas a conocer a nadie», ha respondido él. «Te las acabas de cerrar, me has dicho que no. Te las acabas de cerrar», sentenció la soltera.