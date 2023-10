Carlos Sobera, en shock por la confesión de una soltera en ‘First Dates’: «¿Hay hombres que lo hacen?»

First Dates está a punto de sumar 2000 programas a su lista, pero aún así es imposible no sorprenderse con algunos de los solteros que acuden al show de citas presentado por Carlos Sobera. De hecho, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a una de las comensales más peculiares de la noche, Kate.

La brasileña afincada en el País Vasco fue la primera en llegar al restaurante de Cuatro. Un encuentro donde tuvo la oportunidad de conocer al presentador del programa y de hablarle de su poca fortuna en el amor. «Siempre he sido yo la que lo he dejado, me aburro, porque están demasiado pendientes de mi vida y de mis cosas y no hacen su vida. No está mal que estén pendientes de ti pero, en exceso, me agobia y me causa rechazo», confesó.

Kate, tras tres matrimonios, lo primero que busca en un hombre es que tenga bien los dientes y que se cambie las piezas íntimas todos los días 😌 Nuevo PREESTRENO de @firstdates_tv que puedes ver ya en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 📺➕▶ https://t.co/LNlIEK1EFj — mitele plus (@miteleplus) October 1, 2023

«¿Tú que buscas en un hombre?», le preguntó Sobera con curiosidad. «Tiene que tener bien los dientes y que se cambie las piezas íntimas todos los días», afirmó Kate. Unos requisitos que dejaron al comunicador sin palabras, tanto, que no pudo ocultar su asombro.

«¿Me estás diciendo que hay hombres que no se quitan los calzoncillos en días o qué? ¡No te creo!», le dijo. Pues, Carlos Sobera estaba completamente anonadado. Por su parte, la soltera no pudo evitar reírse al ver la reacción del presentador de 63 años. Fue entonces cuando Kate conoció a Emilio, quien, afortunadamente, si cumplía con este requisito fundamental.

«¿Te cambias todos los días?», le preguntó la soltera, sin miramientos. «Sí, sí, yo voy al gimnasio todos los días y me cambio», le respondió el soltero, un poco desconcertado por la pregunta. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos se mostraron a favor de seguir conociéndose. Pues, como entrenadores de un gimnasio tuvieron muchas cosas en común, además de los principios básicos de higiene personal.