Aterrizó en la parrilla televisiva española en el 2016 y, desde entonces, se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de Cuatro. Cada noche, numerosos solteros se presentan en First Dates con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un búsqueda muy concreta por la que se han sometido a un test de compatibilidad.

De esta manera, los solteros son presentados con otros que presentan sus mismos gustos y requisitos. Una cita a ciegas donde los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de conocer a participantes como David. El comensal de 46 años es camarero y es originario de La Coruña.

El participante acudió al programa con el objetivo de encontrar, finalmente, a su chica ideal. «Sinceramente, con tal de que sea melosita, que sea leal y buena persona, me vale», le dijo a Carlos Sobera. «Un cubierto que acompaña al otro, el tenedor no puede ir sin el cuchillo», explicó sobre el tipo de relación que le gustaría tener.

Minutos después, el presentador de Mediaset España se acercó hasta la entrada del local para recibir a la mujer que se convertiría en la cita de David. De esta manera, Rocío, una mujer de 41 años, se presentó como una conductora de autobús de La Coruña.

La participante confesó tener «miedo a las relaciones por el miedo a sufrir el engaño otra vez». Pero, haciéndole frente a sus temores, acudió al show de citas a ciega con el objetivo de encontrar «un hombre como Dios manda». Eso sí, para esa persona en cuestión solamente pide que le de respeto, cuidados y amor sincero y puro.

Rocío sobre su cita de First Dates: «Me recuerda al muñeco de El Fary…»

El primer encuentro entre los participantes no fue el esperado. Pues, Rocío quedó muy decepcionada con la estatura de su cita. Ella admitió no ser muy alta, pero no le gusta nada que sus parejas sean más bajos que ella. «Me habéis traído un llavero, ¡coño!», expresó molesta.

«Me recuerda al muñeco de El Fary que se ponía colgado en la luna del coche. Me lo imagino así, igualito ahí puesto, moviéndose hacia los lados», dijo entre risas. A pesar de ello, los solteros se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Tras un intercambio de palabras, David le contó que es cantante en los ratos libres y que estuvo en la primera edición de Operación Triunfo. «Nina quería que no entrara Juan Camús en la academia y lo hiciera yo», explicó. «Es un Bisbal, pero en juguete», comentó ella al equipo de Cuatro.

A nivel sentimental, el participante le explicó que se divorció en el confinamiento y tiene una hija de once años. Actualmente, se encuentra viviendo con su madre. «¿Qué hago yo con un hombre de 46 años que no tiene ni vivienda propia? Espabila en la vida», comentó Rocío sin dar crédito.

Al concluir la velada, y tras un encuentro donde las diferencias entre ambos fueron evidentes, ambos dijeron su decisión final. «Es una chica que vale la pena conocer», comentó David. El soltero tenía ganas de seguir conociendo a la gallega, pero ella no opinó lo mismo. «No es mi tipo de hombre», sentenció.