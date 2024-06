First Dates ha vuelto a abrir las puertas de su restaurante. El popular show presentado por Carlos Sobera continúa ayudando a los solteros de nuestro país a encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a participantes como Rubén.

«Cuando estoy en el mar siento una relajación que el mundo de la ciudad no me da. Dentro del agua me noto más tranquilo», dijo el soltero en su presentación. La encargada de recibir al participante en el local fue Laura Boado, quien estuvo hablando un poco con él antes de presentarle a su cita.

«Soy profesor de Historia y trabajo de instructor de buceo», le contó a la presentadora. «Mis amigos me apodan Aquaman porque paso el 90% del tiempo en el agua o en la playa que en mi casa», agregó con humor. A Boado le llamó mucho la atención la trenza que llevaba el participante, por lo que le preguntó por ella.

«A los 8 años me operaron de apendicitis y a mi compañera de habitación le prometí que no me la cortaría si salía antes que ella del hospital», explicó Rubén. En el plano sentimental, el joven confesó que solamente ha habido una mujer en su vida que lo marcó para siempre, su ex novia gallega.

«Fue un amor de dos años, pero acabé descubriendo que yo era la tercera persona», explicó. Una situación que provocó que, desde entonces, no quisiese abrirse a nuevas relaciones. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Gabriela, su cita, al local de Cuatro.

Gabriela sobre Rubén en First Dates: «No me ha gustado ni su ropa ni su pelo…»

La brasileña se encuentra afincada en Madrid desde hace varios años. Actualmente, se encuentra en busca de su chico ideal, pero tiene las ideas muy claras sobre ello. «Quiero a un hombre que desee una relación seria, formar familia, que tenga estilo y el pelo largo, si no, no me vale», explicó al equipo del formato.

Sin embargo, y desafortunadamente, la primera impresión que tuvieron no fue la esperada. «La primera impresión ha sido que no había felling. No me ha gustado ni su ropa ni su pelo. Lo cambiaría entero», confesó Gabriela. A pesar de ello, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Rubén y Gabriela hablaron de diversos temas para comprobar si compartían algún gusto o afición en común. Pero, poco tardó la soltera en percatarse de que no irían a ningún lado juntos.

Los celos de ella y el detalle de Rubén de no pagar la cena, sentenciaron la cita. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubieron sorpresas. «Me ha gustado la cena, pero la he visto muy frenada durante la conversación», explicó el soltero.

Gabriela, por su parte, explicó que no volvería a tener una segunda cita con él porque no compartían ningún tipo de afinidad. «No me he sentido muy a gusto, no tenemos felling ni es mi prototipo», sentenció.