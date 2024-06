Las emociones continúan en First Dates. El popular restaurante del amor ha vuelto ha abrir sus puertas una noche más con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. Un encuentro televisivo donde los solteros acuden con el objetivo de conocer a su pareja ideal, aunque no siempre salga bien.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Tacho, un catalán de 67 años que se presentó como un hombre «bohemio». «Cada cual tiene su grado de locura y la mía es mía», dijo en su presentación. En el ámbito amoroso no ha tenido mucha suerte, pues nunca ha terminado de tener una relación sentimental duradera.

¡Abrimos las puertas del restaurante del amor! 🚪💕 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31M en directo en @cuatro | https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/6gGaGu5iBO — First Dates (@firstdates_tv) May 31, 2024

El objetivo del soltero era encontrar a una mujer flexible, jovial y atrevida. ¿Sería María la chica que andaba buscando? La catalana de 66 años se definió como una mujer «independiente, romántica, sensible y sexual». Pero, desafortunadamente, la primera impresión entre los participantes no fue la esperada.

«No me gusta su cuerpo, su forma, Yo soy una persona atlética y muy movida», opinaba él tras ver a su cita. «No me ha atraído nada», señalaba la soltera. A pesar de este primer mal encuentro, los participantes aceptaron trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Posteriormente, después de un pequeño intercambio de palabras, comenzaron las primeras diferencias. De hecho, una de ellas se produjo al hablar de temas íntimos y de la importancia del sexo en una relación. «La gente no le da la importancia que tiene realmente. No puedo imaginar vivir la vida con una persona sin sexo. Para mí es un 98%», comentó la soltera.

A una soltera le gusta tanto el sexo como a su cita el zumo de naranja #FirstDates18Jhttps://t.co/LKrpefoeqC — First Dates (@firstdates_tv) June 18, 2024

Unas declaraciones con las que Tacho no estaba de acuerdo. «Para mí no lo es tanto. Le gusta el sexo como a mí el zumo de naranja», dijo él. Lejos de quedar ahí, el siguiente momento de tensión se produjo minutos después, cuando el soltero le dijo a su cita que estaba vestida de color «rojo pasión».

«Se te ve que vienes de rojo pasión y no lo puedes disimular», comentó el soltero. «Perdona, el rojo me encanta, pero no por pasión, simplemente porque me gusta. Te estás equivocando», replicaba ella. Asimismo, otro momento de desconcierto llegó cuando el comensal le explicó que tenía un hijo con 14 años.

La decisión final de Tacho y María en First Dates

Tacho le contó a su cita, nunca había convivido con ninguna mujer. Además, desde que se separó de la madre de su hijo, no ha estado con nadie. Una confesión que dejó a la participante sin palabras. «No he conocido un hombre así en mi vida», comentó María.

Al concluir el encuentro, y como era de esperar, ambos participantes tuvieron las ideas muy claras. Tacho y María estuvieron de acuerdo en no seguir conociéndose fuera de First Dates, pues tenían demasiadas diferencias.