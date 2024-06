Ser participante de First Dates se ha convertido en toda una aventura para muchos solteros. El popular show de citas a ciegas de Cuatro continúa recibiendo a numerosos comensales que andan en busca de su media naranja, aunque las citas no terminen siempre de la mejor manera.

Recientemente, los espectadores de la cadena española tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Celia, una barcelonesa de 25 años que busca a un hombre con ambición, divertido, inteligente y que sepa hablar catalán.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

Tras realizar un previo test de compatibilidad, el equipo de First Dates le presentó a Celia al chico que se convertiría en su cita: Ben. El joven es originario de Inglaterra, pero tiene raíces irlandesas y franco argelinas. Pero, lleva viviendo en España desde hace ocho años.

La primera toma de contacto de la pareja fue bastante positiva. Pues, tras hablar un poco en la barra del bar, el soltero tuvo claro de que tenía delante a una posible candidata a conquistar su corazón. «Es inteligente, divertida y encima guapa, hay gente que lo acapara todo», comentó a las cámaras del formato.

Posteriormente, en la mesa del restaurante, ambos solteros comenzaron a hablar de sus respectivas profesiones. De esta manera, el británico le contó que es profesor de inglés. Pero, Celia no dudó en hacerle saber que tenía muy poco acento británico.

De hecho, y aprovechando que hablaban de idiomas, la soltera le contó que al ser catalana le estaba «costando hablar castellano» todo el rato con él. Asimismo, y con el objetivo de conocerse mejor, la participante le preguntó si era un hombre creyente. Pero, la joven no hizo referencia a ningún tipo de deidad, sino al horóscopo.

«Creo en el universo, hay cosas de la astrología que me parecen muy interesantes», confesaba él. Ella, por su parte, le afirmaba que no creía en nada. «Cuando estoy sola hablo con un Dios que me invento yo», le dijo sin filtros. Tras ello, fue el turno del participante de preguntar por la vida de su cita.

Celia le explicó a Ben que iba en moto a trabajar cada día. «Soy una motomami como Rosalia», señaló con humor. Además, le contó que también se dedica al mundo de las redes sociales. «Ya me reconocen por la calle, tengo 8.000 seguidores», le confesó sobre su cuenta de TikTok.

La decisión final de Celia y Ben en First Dates

Después de la velada, ambos participantes procedieron a pagar su cena. Pero, Ben vivió un momento muy vergonzoso. ¿El motivo? Se olvidó la cartera en su chaqueta. Celia, lejos de tomárselo mal, le pagó la comida. Pero, dudó mucho de que su cita se hubiese olvidado la cartera sin querer.

Minutos después, ambos procedieron a dar su veredicto final. Pero, Celia se mostró muy tajante con el británico y le explicó que no tenían futuro juntos. El tema de los idiomas influyó mucho en su decisión, pues para ella es primordial que su futura pareja hable catalán. Un requisito que Ben no cumplía.