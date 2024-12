Una soltera no se guarda nada: «Vengo a ‘First Dates’ buscando a un pringado»

Los solteros que acuden al restaurante de First Dates deben estar dispuestos a que lluevan los comentarios sobre su aparición en televisión, algunos incluso tienen que soportar que les llamen pringados, que es lo que le está pasando en estos momentos al chico que cenó con Tatiana. La madrileña ha llegado al programa cargada con exigencias para encontrar a su chico ideal, aunque son diferentes a lo que los espectadores pudieran esperar. Aunque él no lo sabía Alberto debía cumplir con ciertos requisitos, como ser un «pringado». Los espectadores han podido ver, como es habitual de lunes a domingo, nuevas citas en el prime time de Cuatro.

«Quiero que me traten como a una reina porque soy una chica que no se conforma con poco, sino que busca que esa otra media naranja de todo por mí», ha dicho ante las cámaras del programa. Eso lo decía en privado, pero se mantenía con su discurso una vez ha podido hablar con Carlos Sobera. «Busco a alguien que me dé amor profundo, una amistad, que haya lealtad y compatibilidad busco a alguien que me dé amor profundo, una amistad, que haya lealtad y compatibilidad entre los dos», ha dicho al presentador vasco.

También es importante la parte física, por eso le ha preguntado a la soltera por sus preferencias en este aspecto. «Tengo un patrón, que es que me gustan los pringados», ha dicho ante las sorpresa de los que la han escuchado. Como es lógico, ha tenido que explicar un poco esa afirmación: «Para mí, un chico pringado no es lo que piensa la gente, es solamente su apariencia. El típico así como delgaducho, a veces lleva gafas o ese tipo de estándar de pringado, ese es el que me gusta a mí. Pero no que sea personalmente pringado».

Con toda esta información, Sobera ha podido recibir a Alberto, el chico que ha acudido a cenar con Tatiana, por eso le ha preguntado nada más entrar por la puerta si se considera un pringado. Tan de sorpresa pilló al joven esta pregunta, que le llegó a responder que sí, pero más tarde cambió su versión, pero cuando sólo tenía a la cámara ante él: «Yo no me considero pringado. Soy muy espabilado para la edad que tengo. Todo el mundo me lo dice. Estoy muy orgulloso de como soy».

Una cita que ha ido muy bien

Alberto ha empezado con mal pie la cita, ya que le ha confesado a su compañera de cena que en realidad no estaba buscando el amor. «He venido al programa porque perdí una apuesta, así que me tuve que apuntar», con esa frase ha provocado las risas de la joven y quizás le ha dado pistas de que efectivamente es un bonachón, como ella busca.

Con el tiempo que han tenido para conocerse, lo que dura una pequeña charla en la barra, la cena y luego un momento en el reservado, los participantes han podido comprobar que tenían cosas en común. «Mis padres quieren algo así, que sea responsable», ha dicho la madrileña.

Aunque no lo parezca, la valoración final de Tatiana ha sido positiva, aunque habría que saber qué le parece a él esa opinión. «He llegado a salir con más pringados aún. Pero me ha parecido un chico muy educado, con las cosas claras, muy centrado en la vida. No me ha parecido pringado para nada y eso me ha gustado mucho de él», ha explicado en solitario ante las cámaras.

Final feliz entre los concursantes de ‘First Dates’

Ambos han aceptado tener de nuevo una cita, aunque el problema que se encontrarán es el de la distancia. Ella es de Madrid, mientras que Alberto es de Gerona, por lo que deberán aprender a gestionar una relación a distancia, si es que el amor llega.

La Navidad le ha sentado bien a Sobera y a su equipo

En la competida franja de la noche, el espacio de citas ha sido uno de los más perjudicados por el brutal duelo que mantienen en audiencias El Hormiguero y La Revuelta, ya que consiguen llevarse una gran cantidad de público. Pese a que desde el mes de septiembre se ha resentido, el espacio de Cuatro está volviendo a rondar el 10 % de audiencia desde que Motos y Broncano se fueron de vacaciones y sus cadenas decidieron emitir programas repetidos en su lugar.

Eso ha dado un respiro a Sobera y a los suyos, aunque habrá que esperar al día 7 de enero, cuando los dos programas más vistos de la noche vuelvan con nuevas entregas, para saber si podrá mantener la fidelidad de todos esos espectadores que se han sumado durante estas semanas navideñas.