Un soltero independentista dinamita su cita en ‘First Dates’: «Podría ser catalaneta»

La Navidad ha llegado con todo su esplendor a este 2024, y en First Dates no iba a ser menos. El popular programa de citas a ciegas se ha convertido en la opción ideal de muchos solteros a la hora de encontrar pareja. Por ello, con el objetivo de probar suerte antes de concluir el año, comensales como Aleix han decidido participar de primera mano. El soltero, de 19 años, es originario de Girona y dejó claro desde el primer momento cómo tenía que ser su próxima pareja. «Más bajita que yo, si es más alta no me interesa. Y que se catalaneta. Tampoco soy muy radical en esto. Que me hable catalán, le guste el catalán y que ame Cataluña como la amo yo», dijo en su presentación.

Su cita fue Abril, una chica de 18 años que estudia educación física. «Antes de nada, ¿de dónde eres?», le preguntó Laura Boado a la joven. Pues, consideraba necesario saber si la soltera era catalana o no debido a los requisitos de Aleix. Los primeros minutos entre ambos no fueron demasiado gratificantes, pero la pareja de solteros aceptó seguir conociéndose. De esta manera, iniciaron la cita hablando del tema favorito de Aleix: el catalán. «¿Tú estás acostumbrada a hablar castellano?», le preguntó él yendo al grano.

«Yo hablo los dos idiomas, pero en mi día a día hablo castellano», le respondió ella. «Se te nota. A mí me cuesta», confesaba él. Ante ello, la joven se dio cuenta de que para Aleix era muy importante que su cita fuese catalana. «A mí el hecho de que fuese catalán me venía bien porque está cerca, pero no porque fuese catalán», señaló ella en uno de los totales.

Por su parte, Aleix se mostró un poco decepcionado con su cita. «Podría ser catalaneta, pero no me habla catalán. Ni le he notado el acento», dijo. Lejos de quedar ahí, el soltero se interesó por las ideas políticas de su cita. «Yo soy de Cataluña, Cataluña. Soy de izquierdas. Quiero la independencia de Cataluña», afirmó respecto a su ideología.

Aleix sobre su futura pareja: «A ver si encuentro a mi catalaneta»

«Es que a mí la política me da igual. Quiero a España, Cataluña y que sigan siendo del mismo territorio. Pero no va más allá de la política», comentó la joven. Por ello, la cita comenzó a estar marcada por varios silencios incómodos. «No ha habido ese feeling ni ha fluido la conversación bien», comentaba ella.

Lejos de quedar ahí, cuando hablaron de sus respectivos gustos musicales, las diferencias se hicieron más notorias. Mientras Aleix contaba que solo escuchaba música catalana, Abril señaló que uno de sus artistas favoritos era Quevedo, el cantante canario. «Es un poco choni para mí», sentenciaba él.

Al concluir el encuentro, en la decisión final, ambos lo tuvieron claro. «Yo me siento muy bien hablando en catalán y tú me has destacado que hablas mucho castellano y por eso no tendría una segunda cita», le dijo el soltero. Ella, por su parte, también se negó a seguir conociéndolo. «A ver si encuentro a mi catalaneta», sentenció el participante.