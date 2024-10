El mes de octubre ha llegado pisando fuerte a First Dates. El popular show de citas a ciegas continúa con su labor de unir corazones, aunque a veces no salga bien. Pues, por mucho que los participantes realicen un test de compatibilidad con el objetivo de encontrar a su pareja ideal, hay veces en las que la apariencia física o las primeras impresiones son fundamentales. Pero, pese a ello, participantes como David, un soltero de 44 años, han decidido unirse a la aventura televisiva de Cuatro. Una experiencia única y muy diferente con la que el soltero llegó en busca de una mujer con la que tener una relación seria y duradera. Pues, tal y como él mismo aseguró, las personas de Vallecas, como él, son muy humildes y con las ideas claras.

En el ámbito amoroso no ha tenido suerte. Pues, al parecer, sufrió muchas infidelidades por parte de su ex mujer. A pesar de las decepciones que le ha dado la vida, el comensal sigue creyendo en el amor. No busca una princesa que rescatar, sino una guerrera que luche a su lado. Por ello, el equipo del programa apostó por presentarle a Esmeralda, una mujer de 39 años que tampoco ha tenido mucha fortuna en el amor. «Me han sido infiel, me han llegado a hacer ghosting y nunca me han entendido solamente por ser madre», dijo en su presentación.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue bastante buena. Eso sí, aunque no hubo atracción física, ambos comenzaron a sentir interés al saber que vivían en el mismo lugar: Vallecas. «Eso siempre une», dijo David. De esta manera, la pareja de solteros apostó por trasladarse hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Entre tema y tema, el comensal le contó que tenía 44 años. Una edad que Esmeralda nunca se llegó a imaginar. «Yo no aparento la edad que tengo, me suelen echar 30 años, por eso siempre he solido estar con parejas con menos años», le dijo ella. Asimismo, la cita fue avanzando, pero la soltera estaba preocupada porque no terminaba de sentir atracción física por David. «Es simpático, pero no es lo que yo busco», confesó al equipo.

Posteriormente, ambos intentaron conectar con su pasado amoroso. De esta forma, Esmeralda le contó que tuvo una pareja durante 12 años, pero que le fue infiel con su compañera de trabajo. «Quería estar con las dos a la vez, pero no», señaló entre risas. Esta situación dejó muy afectada a la participante. Por ello, un día decidió distraerse e irse de copas.

Esmeralda en First Dates: «Un mes después me enteré que estaba embarazada»

Sin embargo, lo que comenzaba como una salida inocente, acabó de manera completamente diferente. Esmeralda se pasó de copas durante la fiesta de cumpleaños de un conocido y, sin verlo venir, amaneció en la cama del cumpleañero. «Un mes después me enteré que estaba embarazada», confiesa. Una experiencia de vida que dejó a David completamente sin palabras.

Ante ello, el comensal le contó que había crecido sin una figura paterna. Pues, su padre abandonó a su madre y a él de la noche a la mañana. «Era un pieza que abandonó a mi madre y a mí cuando yo era pequeño», destaca. Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro.

«He estado muy a gusto y estaría bien una segunda cita para conocernos mejor», dijo David en la decisión final de First Dates. Sin embargo, Esmeralda no opinaba lo mismo. «Me gustan más los chicos de mi edad o más jovencitos y más atracción física», sentenció tras negarse a seguir conociéndole.