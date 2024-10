‘First Dates’: sale a la luz cómo es realmente el restaurante y los secretos que esconde

El prime time de la parrilla televisiva española está que arde, de eso no cabe duda. Mientras en La 1 de Televisión Española están disfrutando de datos de audiencia históricos con la llegada de La Revuelta, su nueva apuesta audiovisual, en Antena 3 el equipo de El Hormiguero continúa haciendo lo propio. Pero, lejos de quedar ahí, Cuatro se impone en la misma franja horaria con su apuesta diaria: First Dates. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, lleva ocho años conquistando a los espectadores con sus participantes. Pues, tal y como hemos podido ver, numerosas personas acuden al formato con el objetivo de tener una cita con su potencial pareja perfecta.

Para el que no lo sepa, First Dates es un programa que ha dado el salto a nivel internacional debido a la buena aceptación que tiene entre el público. Pues, a él acuden solteros que andan en busca de encontrar a su media naranja. Eso sí, para ello, los comensales deben realizar un test de compatibilidad previo donde tienen que exponer sus gustos, aficiones, hobbies y prototipo de pareja ideal. Un paso muy importante que ayuda a los profesionales del equipo a emparejarles con su cita.

A lo largo de los años, muchos han sido los comensales que han hablado públicamente de su experiencia en el formato. Pero, en el show de Cuatro no hay trampa ni cartón. Las parejas de solteros se conocen en el mismo momento en el que se ven en el programa, pues son completos desconocidos. Pero, lo que no todo el mundo sabe es que el programa no se graba en un restaurante de verdad.

La productora del mismo siempre ha estado muy comprometida con ofrecerle a sus participantes la experiencia más real posible. Grabar en un restaurante de verdad sería muy complicado, pues son muchas las horas de grabación que hay de por medio.

De esta manera, se sabe que las citas se graban en un plató que fue construido de cero en un polígono de Madrid. Asimismo, y como todo plató de televisión, cuenta con sus focos y pequeños secretos. Una serie de detalles que Laura Boado, una de las trabajadoras del formato, ha compartido en sus redes sociales.

A través de los vídeos de Boado, los fans de First Dates están teniendo la oportunidad de ver la cantidad de luces, cables y focos que están en el plató y no se ven en cámara. Además, se sabe que se graba de día y no por la noche, como se muestra en televisión.

De hecho, algunas citas tienen lugar en plena hora de la mañana. Por lo tanto, los participantes tienen que disfrutar de una cita con otro tipo de comida. Pues, efectivamente, la carta y la cocina es completamente real. Una experiencia más con las que el equipo del programa quiere que los solteros tengan una velada prácticamente normal. Como si estuvieran en un restaurante de verdad.

Asimismo, cabe señalar que las cámaras son robotizadas, como las que emplea la organización de Gran Hermano. De esta manera, los comensales no sienten la presión de estar siendo observados por tantas personas y se dejan llevar.