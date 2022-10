‘First Dates’ | Samantha, sin secretos: “Soy una mujer tóxica”

El pasado miércoles 5 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro con un programa más de la temporada. Una emisión donde pudimos conocer a comensales como Samantha, una mujer completamente arrolladora que no solo dejó a su cita, Christian, sin palabras, sino también a Carlos Sobera.

De hecho, su capacidad para mover las orejas ha sido una de las cosas que han dejado al presentador completamente atónico, eso y la manera en la que lo ha convencido para cantar a todo pulmón. Respecto a su cita con Christian, el comensal quedó maravillado con la elección del programa, al menos, en cuanto a la procedencia y al físico se refiere.

Una cita post covid guay y un soltero sin palabras 😶 Las reservas de #FirstDates5O ya están confirmadas y las nuevas parejas vienen de camino. ¡Os esperamos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/tTXqoP6OCR — First Dates (@firstdates_tv) October 5, 2022

El DJ asegura que la música es su pasión, le gustan las chicas morenas y, sobre todo, las latinas, por lo que al ver a Samantha ha alucinado. Además, el soltero tiene familia en Venezuela, país de origen de la comensal, por lo que ambos tenían muchas cosas en común. Eso sí, lo que no ha entendido el joven ha sido el humor de su cita, pues en ocasiones no sabía cómo interpretar algunas declaraciones.

«Soy una mujer tóxica”, le dijo la soltera, sin filtros. Y es que, Christian no pudo entender cómo puede decir cosas así de importantes como sin no fuera nada. A lo largo de la noche, Carlos Sobera se acercó hasta la mesa de la pareja para invitar a la comensal a cantar, propuesta que ella aceptó sin dudarlo. «Soy muy buena pareja y quién no me valore tiene que ser castigado por el rayo divino de Dios», dijo ella.

Un momento donde reinó la música y al que se unieron también las chicas y Matías. «Somos las trillizas de Julio Iglesias», exclamaba bromeando. Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, ambos comensales lo tenían claro. Una única cita no había sido suficiente para conocerse bien, por lo que le dieron la oportunidad a un segundo encuentro juntos, pero esta vez sin cámaras.