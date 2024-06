Rechaza a su cita de ‘First Dates’ por sus ideales: «Al españolazo que me han metido»

Dicen que la primera impresión a la hora de conocer a una persona es fundamental para la idea que vamos a tener de ella. Una situación que podemos ver cómo influye, cada noche, en los solteros que acuden a First Dates en busca de su nuevo amor.

De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer, recientemente, a Marc. El barcelonés llegó al restaurante de Cuatro con mucha ilusión de encontrar a su pareja ideal, pero con ciertas ideas muy claras. «Me gusta ser pijito y las marcas, cuando puedo me doy un capricho y lo que más me gusta, me lo compro», dijo en su presentación.

El encargado de recibirlo, nada más llegar al local, fue Carlos Sobera. De esta manera, el joven le contó al comunicador que era bailarín semiprofesional. «Soy perfecto moviendo el culo, porque soy el mejor haciendo eso», reconoció. Minutos después, llegó Dani, el hombre que se se convertiría en su cita.

«A mí no me gusta, pero es verdad que tengo algunas facetas en mi vida en las que me sale una vena posesiva, de niñato», afirmó. «Cuando estoy con mis amigas me pongo un poco celosillo si no estoy en algún plan porque tengo un poco de fomo (temor a perderse algo por no estar presente)», explicó.

Marc, por su parte, quiso recibir a su cita por todo lo alto. Por ello, le dio la bienvenida haciendo lo mejor que sabe hacer: mover el culo. Una primera toma de contacto que no estuvo nada mal, pero que dejó opiniones dispares. «Me ha parecido un chico muy guapo y muy atractivo», destacó. Sin embargo, Dani no se mostró muy contento al conocer la edad de su cita.

Marc desconcierta a su cita por una pulsera con la bandera de España: “Menudo ‘españolazo’ me han metido” #FirstDates5J https://t.co/P2pPPf90Zb — First Dates (@firstdates_tv) June 4, 2024

«Me ha parecido mono, pero un poco joven, un poco niño, como adolescente…», comentó desilusionado. Pero, si hubo algo que terminó de espantarlo por completo fue su pulsera. «Ya pensaba al ver tu pulserita que me habían metido un ‘españolazo’», dijo preocupado. Pues, Marc llevaba los colores de la bandera de España a modo de pulsera.

Ante ello, el joven le explicó el motivo por el que la llevaba. «Soy catalán, pero me gusta España», aclaró para que no hubiesen mal entendidos. Pero, Dani seguía sin comprenderlo. «Yo asocio esa pulserita de España como a un perfil muy concreto de gente, más tirando como a lo facha… pero bueno, no me lo ha explicado muy bien, no lo he entendido», confesó el joven.

Dani en First Dates: «Me ha quedado la duda de por qué la lleva»

Al concluir la velada, el barcelonés sí quiso seguir conociendo a su cita en un segundo encuentro. «Me ha gustado mucho conocerle y estar con él», señaló en la decisión final de First Dates. Por su parte, Dani optó por cortar por lo sano. «Me ha parecido un poco pequeñito. Me veo más como dos amigas que podemos salir de fiesta que para algo más», explicó.

Unas declaraciones con las que cortaba tajantemente la idea de tener algo más que una amistad. Eso sí, antes de marcharse del programa, volvió hablar de lo que pensaba de la pulsera de su cita.

«Me ha quedado la duda de por qué la lleva», afirmó con humor. Marc, sin ganas de seguir hablando del mismo tema, fue directo. «Soy catalán, pero soy español también y me gusta España, y por eso la llevo, nada más», sentenció.