Una noche más llegó una nueva entrega de ‘First Dates’ a Cuatro. Y como cada noche, acudieron al restaurante del programa varios comensales en busca del amor. En esta ocasión, Pablo y Virginia fueron los comensales que más llamó la atención a los espectadores.

Virgina fue la primera en llegar al restaurante del programa. La sevillana, cosplayer y profesora de infantil, entró al restaurante con las ideas muy claras sobre lo que estaba buscando. Allí, fue recibida por Carlos Sobera, a quien explicó que había sufrido bullying a lo largo de su vida.

“Una persona con hobbies como los míos, friki, no es realmente aceptada en la sociedad, sufre bullying y desprecio, pero eso te hace más fuerte”, explicó la joven.

Virginia: «Los frikis no somos aceptados. El desprecio nos hace más fuertes.» 💪 Si Virginia mola, se dice y no pasa nada 👍 #FirstDates7O https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/dMiKw2NuMe — First Dates (@firstdates_tv) October 7, 2021

Virgina cenó con Pablo, un joven muy aficionado al mundo anime y manga. “Por lo general, un otaku no liga mucho. Hay otros que sí, pero yo, concretamente, no», explicó el joven, que se mostró muy emocionado al cenar con Virginia, ya que la conocía de las redes sociales.

«La conozco, la he visto en Instagram porque es una de las cosplayer que sigo. La he visto muchas veces y siempre me ha parecido muy guapa. Cuando la veía pensaba que era una chica que estaba fuera de mi alcance», explicó.

Durante la cita, a Pablo se le escapó un perdigón directo a Virginia. Algo a lo que ella parece que no le dio mucha importancia, sin embargo, en la decisión final explicó que no quería tener otra cita con él. Mientras que él sí que se mostró dispuesto a seguir conociéndola.