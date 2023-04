‘First Dates’: Mila, no muy convencida con su cita “por fumar y ser ateo”

David se ha presentado a First Dates como última opción, pues asegura que en su pueblo no hay manera de encontrar el amor. Nada más entrar por la puerta le contaba a Elsa Anka qué siempre veía el programa con sus hijos, pero en esta ocasión no les había contado que era el mismo el que se iba a presentar e iban a poder verle en la televisión. En el amor busca a una persona con quien poder compartir experiencias, pero además le dan mucha importancia al físico.

Por la puerta entraba Mila una mujer soltera que le contaba muy emocionada a Carlos Sobera, su trayectoria en el amor. Pues siempre lo ha buscado, pero sin dar con la persona indicada para ella. A pesar de haber llegado muy nerviosa, nada más ver a David volvía ilusionarse y pronto comenzaban hablar sobre sus gustos y aficiones. Sin embargo, de David, no podemos decir lo mismo Pues, cuando la vio, sintió que esa chica no era para él, aclarando que a él le gustan las personas delgadas y Mila no lo era.

Mila saca la bandera roja a su cita en #FirstDates19A: “Fuma y es ateo, yo me quiero casar por la iglesia”https://t.co/AGaS1xmAqs — First Dates (@firstdates_tv) April 19, 2023

Ella le contaba que estaba buscando a alguien con quien poder crear un proyecto de vida y envejecer juntos, además, su intención es tener niños y compartir casa. Aquí es cuando encontraron otro punto en el que no coincidían, pues David confesaba ser ateo. Inmediatamente se convertía en un punto negativo para Mila quien afirma ser muy cristiana y tener muchas ganas de casarse a través de la iglesia.

En el momento de tomar la decisión final, David sorprendía diciendo que le gustaría tener una segunda cita y conocerse un poquito más. Lo que más impactó fue que Mila le rechazase, aparte de por ser ateo, por ser una persona fumadora.