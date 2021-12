Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Elena y José, siendo este último el que más miradas acaparó por las declaraciones que realizó durante la cena.

Tras separarse, José explicó que se mudó a los Pirineos durante un año, pero allí no encontró el amor. Fue entonces cuando decidió acudir hasta el programa de Cuatro y probar suerte. Eso sí, le dejó muy claro a Carlos Sobera que la única condición que pedía para su cita es «que no tenga el culo plano».

«He pasado un año en las montañas para pensar lo que tengo que hacer, pero no puedo estar siempre metido en casa. No hay nada fácil en esta vida, y menos encontrar pareja hoy en día», comentó el barcelonés en su presentación.

Su cita de la noche fue Elena, que cautivó al comensal con sus ojos. «Los tiene muy bonitos, son azules y puedes estar mirándolos un buen rato», admitió el pensionista. Todo marchaba a las mil maravillas entre ambos, hablaron de todo tipo de temas en busca de algún punto en común.

Sin embargo, todo comenzó a ponerse feo cuando Neferyt, otra comensal que estaba cenando en el local, realizó un baile que cautivó a José, lo que provocó el enfado de Elena. «Este –la cita de Neferyt- habrá pedido que tenga tetas y culo», comentó el comensal entre risas. «Que ‘pechonalidad’ y que pezones», añadió para sorpresa de su pareja de velada. «Me he quedado…», reconoció posteriormente Elena sin dar crédito a los comentarios de José.

Los comentarios de José sobre los atributos de Neferyt mientras bailaba terminaron por enturbiar una cita que no iba, de por sí, nada bien #FirstDates20D https://t.co/bk1NVBRbEh — First Dates (@firstdates_tv) December 20, 2021

Pero, el comensal no tenía pensado parar, por lo que continuó con sus comentarios inapropiados. «Daban ganas de acercarse a la chica, su forma de bailar ha sido muy excitante. La que me parece la más guapa del restaurante es Lidia Torrent», señaló. Siendo este el momento en el que hundió por completo su cita en ‘First Dates’.

Tras sus palabras, José notó la cara que puso Elena y se dio cuenta que ya había metido la pata hasta el fondo. «La verdad es que creo que la he cagado ahí, que ya tengo una edad… ¿Cómo puedo decir eso en una cita? Es que soy tonto», confesó. Al final, en la decisión final del programa el comensal sí quiso volver a tener una cita con Elena porque «es agradable, tranquila y tiene unos ojos muy bonitos». Pero, como se veía venir, ella no pensó lo mismo.»Necesito a alguien más alegre», dijo la comensal.