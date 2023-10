‘First Dates’: la inesperada respuesta de una soltera deja en shock a su cita

Poco a poco, y con el paso de los años, First Dates se ha convertido en una de las apuestas más consolidadas del prime time de Cuatro. El popular programa de citas nos ha presentado a numerosos solteros desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, cada uno de ellos con sus peculiaridades.

Recientemente, los espectadores de Cuatro pudieron ser testigos de la cita de Alexandra y Erik. La soltera, de 20 años, se presentaba como una mujer muy apasionada de la moda y los colores. Sin embargo, su talón de Aquiles siempre ha sido el ámbito amoroso, donde no ha tenido demasiada suerte. «Cuando veo a un chico con traje digo que guapo, que bien va», comentaba.

Arrancamos una nueva semana más en el restaurante del amor❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates2O en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/dfIv4bWh9b — First Dates (@firstdates_tv) October 2, 2023

Su compañero de velada fue Ektembur (Erik), un soltero de 20 años con una personalidad muy diferente a la de Alexandra. El joven afirmó ser una persona muy fría con los demás, primer punto en contra con su cita de la noche. De hecho, fueron detalles como ese y el de su estilismo los que comenzaron espantando a la joven.

«Su look me ha parecido muy poco para la ocasión, no venía elegante, lo he visto pasota», destacó ella. «He pensado que era hasta una señora, pensaba que tendría más de 25 años», confesaba él. Una vez en la mesa del restaurante, los solteros fueron hablando de diversos temas para encontrar puntos en común.

Respecto a si se había sacado el carnet de conducir, Alexandra lo tuvo claro. «Las guapas no conducimos, nos llevan», afirmó. A lo largo de la velada, las diferencias entre los solteros fueron haciéndose más notorias, algo que comenzaba a presagiar cuál sería el rumbo que tomaría el final de la cita.

«Es muy frío y le da bastante igual la otra persona», confesaba la soltera. «A mí las mujeres que se obsesionan mucho o que no me dan mi espacio no me gustan», dijo Erik, por su parte. Al final, y como era de esperar, ambos estuvieron de acuerdo en abandonar First Dates por separado, pues nunca llegarían a tener una relación sentimental duradera y fructífera.