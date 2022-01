Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Jaime y Guillermina. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Nada más entrar por el restaurante de Cuatro, Jaime se convirtió en el centro de todas las miradas. Y es que, el comensal llegó cargado de oro, desde collares a anillos en los dedos de la mano, dos relojes y una espectacular hebilla de cinturón. Por ello, el asombro de Carlos Sobera era imposible de ocultar.

«¿Vienes a venderme algo? ¡Qué barbaridad! Esto no lo había visto desde hace mucho tiempo. ¿Puedes con todo este peso?», le preguntó el presentador sin dar crédito. Al respecto, el auxiliar de enfermería le respondió que: «El oro me hace sentir mejor persona. También me gusta ser elegante y destacar, ser diferente a los demás y llevar lo que nadie lleva».

Sobre sí mismo, el comensal explicó que: «soy cantante, tengo varios proyectos que voy a sacar y aspiro a ser muy famoso el día de mañana. Quiero ser reconocido como ‘El mexicano de oro’ porque así me conoce la gente». Su cita de la noche fue Guillermina, quien se definió como: «Cuando estoy enamorada y en pareja soy muy plasta, muy pegatina, me gusta estar con mi pareja todo el tiempo y que toda su atención sea para mí».

A lo largo de la velada, la guineana le preguntó a Jaime sobre su futuro. «¿Tú alguna vez te has imaginado ser un cantante famoso?», le cuestionó con curiosidad. «De aquí a 5 o 10 años tengo previsto eso, mi objetivo es ser un cantante latino como Rauw Alejandro», respondió Jaime.

«A mí me conocen como ‘El mexicano de oro’, porque dicen que soy excelente persona, por eso dicen que soy de oro, que lo valgo», añadió. Sin embargo, el exceso de ese material fue el que provocó cierto rechazo en Guillermina. «Me parece que le llaman así por todo el oro que lleva en el cuello, por los anillos, los relojes… Creo que es por eso y no por otra cosa, la verdad», comentó la comensal.

Fue entonces cuando Guillermina le hizo la pregunta del millón. «¿Por qué tantas cadenas, tanto oro? ¿Son originales? ¿No crees que poniéndote solo uno ya es suficiente?», le preguntó la joven. «Si fuera mi pareja, antes de salir de casa, le diría que no usara tanto oro porque me sentiría incómoda. ¿Tanto para qué? Yo le veo y me asfixio», confesó respecto al outfit de Jaime.

Al final, en la decisión definitiva de ‘First Dates’, el mexicano sí que quiso volver a quedar con la guineana porque «me ha gustado mucho su personalidad y su físico, es muy bonita y agradable». Sin embargo, ella no quiso tener una segunda cita porque «físicamente no me gusta».