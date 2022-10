‘First Dates’: Una comensal sorprende por la curiosa forma de definirme

El pasado jueves nuevos solteros llegaron al restaurante de First Dates. Como en todos los programas, comensales de todo tipo se dieron cita en el prime time de Cuatro y el comentario de uno de ellos se hizo viral entre los espectadores.

Amalia llegaba pisando fuerte al programa y tanto es así que sorprendía con sus palabras hasta al propio presentador, Carlos Sobera. Siempre hacen una breve presentación en su llegada a la barra del programa y ahí ya ha dejado muy claras sus intenciones sentimentales.

La persona a la que iba a conocer era Anta. Ambas se consideraban personas no binarias y en su pareja buscaban lo mismo. Por lo que de primeras el requisito de buscar a alguien que comprendiera esta condición quedaba cumplido. El segundo requisito era que buscaban a alguien con quien disfrutar de la vida, pero para eso todavía tenían que conocerse. Otro punto en común es que no querían una relación tradicional monógama.

Amalia, sobre su identidad sexual: “Me gusta decir que soy ‘transmaricabibollo’” 😉 #FirstDates13O https://t.co/5CoAk3kfuh — First Dates (@firstdates_tv) October 14, 2022

Con todo esto cumplido, las primeras impresiones eran más que acertadas y el resto de la cita fue rodada. Para las personas no binarias el pronombre para designarlas es muy importante, pero Amalia hablaba muy abiertamente sobre esto comentando que le da igual el que usen mientras no sea “señora o señorita”. Proponía el de “transmaricabollo, todo junto porque si no se anulan”.

Con las aclaraciones hechas, llegó el momento de conocerse un poco más. Tras hablar de signos zodiacales y de hobbies (en los que coincidían en la mayoría), llegó un momento muy importante y ese es el de hablar sobre qué esperaban de una relación. De nuevo coincidieron en que la pieza clave es la comunicación y en poner el primer límite, podían estar con quién quisieran menos con sus amigos.

Viendo el transcurso de la cita era más que obvio que Amalia y Anta querrían seguir conociéndose fuera de First Dates. Así ha sido y han afirmado que les gustaría tener más citas fuera de cámaras, aunque no tenían muy claro qué planes harían en el futuro.