‘First Dates’: una comensal deja en shock a su cita al reconocer que quiere «hacerlo en una alcantarilla»

Como cada noche, First Dates regresó a Cuatro con un nuevo programa de su popular show de citas. Un encuentro donde una de las parejas que más captaron la atención de todos fue la formada por María del Carmen y Manuel.

María del Carmen es una peluquera que se considera muy moderna y trabajadora, por lo que no tiene demasiado tiempo para el amor. Se ha adentrado en la aventura de First Dates animada por sus clientes y amigos. “Los maduritos están peor de la cabeza que los jóvenes”, ha señalado.

Sexo con olor en #FirstDates29M: “Quiero hacerlo en una alcantarilla”https://t.co/tw9ZfPl6wA — First Dates (@firstdates_tv) March 29, 2023

Le gustan los hombres independientes, guapos y que tengan barco. “El mar me gusta mucho”, confiesa. Su cita de la noche fue Manuel que, aunque no tiene un barco, si tiene una moto. La primera impresión de ambos ha sido buena, pero la soltera ha sentido que el comensal era “muy pequeñito”.

Durante la cena, Manuel quiso saber más de María del Carmen, por lo que le preguntó por su profesión, gustos y pasado amoroso. La soltera le explicó que había estado dos veces casada, pero que después del padre de sus hijos no había vuelto a tener una relación seria. Una información que sorprendió bastante a Manuel, pues no entendía el porque no había querido tener pareja.

Ante su reacción, la mujer le dijo que tenía un amigo con el que mantenía relaciones sexuales, pero sin compromiso. Debido a que él comenzó a tener pareja, ella prefirió romper la relación. Pues, era la que marcaba los tiempos. Sin embargo, lo que sí dejó a Manuel sin palabras fue la confesión de María del Carmen en el Rasca del Amor. ¿El motivo?

A la peluquera le gustaría tener sexo en una alcantarilla. Al concluir la noche, en la decisión final, Manuel ha señalado que sí le gustaría seguir conociendo a la soltera. Sin embargo, ella fue sincera con él y le dijo que, aunque se lo había pasado genial, le gustaría estar con un hombre más alto y con un poquito de pelo.