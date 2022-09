‘First Dates’: un comensal deja plantada a su cita por «no ser la mujer que esperaba»

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de cuatro y lo ha hecho con una nueva temporada que no está dejando indiferente a nadie. Cuando parecía que lo habíamos visto todo en el programa de citas de Carlos Sobera, llegan nuevos comensales con el objetivo de hacernos cambiar de opinión, y vaya si lo consiguen.

La primera en llegar al restaurante fue Blanca, una mujer que no lo ha tenido nada fácil en la vida, pero que las circunstancias no le han borrado la sonrisa de la cara. Asimismo, la comensal comentó a Lidia Torrent que se casó con 17 años y que todo iba muy bien hasta que su marido “me llevó la querida a comer a casa”.

¡Llega la nueva temporada de #FirstDates! 😉 Nuevas parejas, nuevos flechazos, un Second Chances a la vuelta de la esquina… ¡y más ganas que nunca de encontrar el amor! 😍 A partir del próximo lunes, a las 21.45h en @cuatro ❤️ pic.twitter.com/zyOF8ICY9n — First Dates (@firstdates_tv) September 2, 2022

Blanca le ha comentado a la co-presentadora que tiene 7 hijos, pero que, en realidad, ha tenido 8. Al parecer, cuando estaba de ocho meses y dos semanas, en el hospital le quitaron a su bebé porque supuestamente había fallecido. Pero, la comensal sigue creyendo que es un niño robado por una monjita de Santa Cristina y que algún día podrá encontrarlo.

De hecho, le ha contado a Torrent que uno de sus hijos se encontró con un chico en el metro que era igualito a él hace unos días. Respecto a su cita, Emilio, de 80 años, llegó al programa con el objetivo de conocer a una mujer bellísima de 50 a la que invitar a comer, pero el resultado no fue el más agradable para él.

Al ver a Blanca, el comensal se ha quedado completamente de piedra, tanto, que no era capaz ni de moverse ni de articular palabra. Tras sentarse en el taburete como ha podido, Emilio ha sido claro. “¿Podemos anular la cita? no encaja conmigo”, le ha preguntado a Lidia. Tanto Blanca como Torrent no daban crédito a lo que estaba pasando, pero al comensal no le importó decirlo claramente en First Dates.

“La sociedad no me lo permite, no compagina conmigo esta señora”, explicó Emilio. Al oír sus palabras, Blanca se dio cuenta del rechazo del comensal, por lo que no dudó en responderle. “Adiós, muy buenas”, le dijo. “Con la gente que me conoce a mí, tengo mujeres…”, comenzó a justificarse el comensal con Lidia. Pero, Blanca no pudo haber estado más acertada. “Él se verá muy guapo para rechazarme de esa manera, pero él se lo ha perdido”, sentenció.