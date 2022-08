‘First Dates’: un comensal da a conocer la agresión homófoba que sufrió con 18 años

El programa de citas de Cuatro, First Dates, se encuentra en estos momentos parado por vacaciones. El equipo de Carlos Sobera ha decidido parar durante unas semanas el restaurante del amor, y volver con las pilas cargadas para poder ejercer sus dotes como Celestina mejor que nunca. Es por ello, que se están rememorando episodios pasados, y ayer fue el turno del especial que organizaron para la celebración del Orgullo LGTBI.

Beni y Luna protagonizaron una de esas citas. Por su parte Luna se definió a si misma como una chica tomboy. Mientras que Beni hablo de ser «una persona trans, mujer, de expresión de género no binaria o incluso fluida… Soy lesbiana y me gustan las chicas a las que les gustan las chicas. Además, soy romántico afectiva, asexual».

En un primer momento, Beni no estaba del todo convencida de que el programa comandado por Carlos Sobera hubiese dado en el clavo con su cita, pero con el pasar de los minutos ha ido cambiando de opinión.

Cuando menos te lo esperas el flechazo te sorprende 💘 ¿Quieres tener una cita en #FirstDates? Envíanos un #WhatsApp al 626168943 o entran en el siguiente enlace… ¡y déjate sorprender por el amor! 🥰 👉❤️ https://t.co/CF2SrF17M5 ❤️👈 pic.twitter.com/kmEqYUguY8 — First Dates (@firstdates_tv) June 3, 2022

Las motos es algo que les ha unido, y es que, ambas son moteras y unas apasionadas del mundo del motor. Aunque esto a Beni no le terminó de tirar, pues buscaba una mujer menos masculina que Luna, y esto ha marcado definitivamente su decisión sobre ver a la joven fuera de First Dates.

La cosa se ha puesto seria cuando para finalizar el encuentro, Luna se ha sincerado con Beni acerca de una agresión homófoba de la que fue víctima «A los dieciocho añitos sufrí un ataque homófobo por mi condición de querer estar con una mujer, estoy completamente toda, toda apuñalada» reconoció.

«En la cara ves una, es una de ellas, la pierna la tengo atravesada, en la espalda tengo otra… Me debatí entre la vida y la muerte, me amenazaron de muerte y lo pasé bastante mal, pero gracias a la familia que me ha tocado, tiramos para delante y se me fueron todos los miedos. Si hemos nacido así, vamos a luchar por ser así, tenemos que ser felices y vivir lo mejor que podamos» dijo para concluir el tema.