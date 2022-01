Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Alexandra Scarlett y Pantodivah. Y es que, nunca en la historia del programa una caída desde las escaleras de una de las mesas había dado tanto juego.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue la gaditana, Alexandra.»Para ser una diva hay que tener confianza, así se llega a todo el mundo», afirmó la comensal. Una apuesta que puso en práctica, ya que nada más ver a Matías Roure exclamó: «¡Si él quiere, le pongo un piso en la Gran Vía!».

Por su parte, Carlos Sobera le comentó: «Te tenía apuntado en mi libro de citas con el nombre de Juan Antonio». Unas palabras que la comensal explicó diciendo que: «Detrás de todo este maquillaje, soy él, pero, habitualmente, me conocen como Alexandra Scarlett porque soy una drag».

Su cita de la noche fue Pantodivah, que sorprendió a todos al explicar la historia de su personaje. «Mi personaje lo cree cuando Isabel Pantoja estaba en la cárcel», señaló. Tras ello, ambos participantes pasaron a cenar para conocerse un poco más, pero Alexandra se levantó de la mesa para intentar conquistar a Pantodivah con una actuación.

«Yo los shows los preparo como si fuera la Super Bowl, ahora, después que yo sea igual de bailarina o cantante que la gente que va allí es otra cosa. Yo en mi cabeza me monto el espectáculo, el videoclip y todo lo que tú quieras», confesaba. Sin embargo, desafortunadamente la actuación no tuvo el desenlace esperado.

Nada más subir las escalera para llegar a la mesa donde le esperaba su cita, Alexandra Scarlett perdió el equilibro y protagonizó una aparatosa caída que enmudeció a todo el restaurante de ‘First Dates’ por completo. Eso sí, su pequeño percance no fue a mayores, ya que no sufrió ningún tipo de daños. Pero, curiosamente, este momento inesperado fue lo que de verdad conquistó a Pantodivah de su cita.

«Ha sido apoteósico, porque todas las grandes divas al final se han caído. Si no te has caído, no eres una de las grandes. Una fantasía», señaló Pantodivah. Al final, en la decisión definitiva del programa, Pantodivah sí quiso tener una segunda cita con Alexandra porque «hemos congeniado bastante». Pero, la gaditana, por su parte, no quiso volver a quedar de forma amorosa porque «somos muy iguales». Eso sí, quedaron en seguir conociéndose de manera amistosa.