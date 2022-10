‘First Dates’: Un comensal acude al restaurante en pijama por este motivo

Una noche más First Dates regresó a la parrilla televisiva para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como Sergio y Emma, dos grandes apasionados del mundo audiovisual.

Sergio, de 24 años, se presentó en el restaurante de Cuatro convertido en un tigre amarillo. Una puesta en escena que nadie vio venir, pero que luego el soltero explicó argumentando que es un apasionado de la cultura japonesa y suele subir vídeos a su canal de Youtube vestido con un pijama de tigre bajo el seudónimo de Bakato.

Matías alucina ante el silencio que se crea entre Sergio y Emma: “Alguien puso la pausa y no me di cuenta” https://t.co/XGyINUyQgb — First Dates (@firstdates_tv) October 14, 2022

Como otaku, Sergio se considera un friki del manga y del cosplay, por lo que le gustaría encontrar a una persona que conozca esta parte de la cultura japonesa. Fue entonces cuando conoció a Emma, su cita, una joven que también se ha presentado como una mujer friki, señalando que lo que más le gustan son las películas de Marvel y Disney.

Pero, cuando Emma ha visto a Sergio disfrazado de tigre no ha podido evitar mostrarse completamente asombrada. De hecho, al principio la conversación no fluyó demasiado entre los comensales, pues ambos señalaron ser muy tímidos y se quedaron mudos mirándose. «¿De dónde eres?», le preguntó Sergio rompiendo el hielo.

Unas palabras que reconfortaron a Matías, el barman, quien confesó que «pensaba que se habían congelado, se lo juro por Dios». A lo largo de la cena, ambos solteros se soltaron un poco más y se fueron conociendo mejor. Y es que, incluso Emma le dijo a Sergio que no le importaría convertirse en otaku y disfrazarse en quedadas de cosplay, pues su hermana también tenía esos gustos.

Posteriormente, en el Rasca del amor, fue el turno de las confesiones. Por su parte, Sergio le explicó que era un hombre muy peludo en general, algo a lo que la comensal no le dio importancia. Mientras, Emma, le ha confesado que los juegos de roll con cosplay le daban mucho morbo, momento en el que le han entrado los calores de la vergüenza.

Al concluir la noche, y aunque a priori todo parecía que no iba a acabar muy bien, ambos han aceptado tener un segundo encuentro juntos tras salir de First Dates. Sergio ha mostrado sus dudas, pero le ha pedido a Emma que en ese caso tendrían que quedar para ver anime. Un plan que ella ha aceptado encantada. «Igual me tiene que poner un celito en la boca durante el capítulo, yo soy muy de expresar mis emociones», confesó la joven para terminar.