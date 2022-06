‘First Dates’: Carlos Sobera sorprende al ponerse una peluca azul en directo

Una noche más, First Dates ha regresado a la parrilla televisiva para presentar a los espectadores de Cuatro a los nuevos comensales que se han animado a participar en el reto del amor. La búsqueda de su media naranja donde una de las parejas protagonistas fue la formada por Sara y Odette.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Sara, una chica muy abierta a la que le encanta relacionarse y conocer a gente. Al conocerla en persona, Carlos Sobera no pudo evitar interesarse por su pelo azulado, el cual era una peluca. Al ver su interés, la comensal no dudó en preguntarle si le gustaría ponérsela, ofrecimiento que el presentador no rechazó.

Con peluca y a lo loco: Carlos Sobera se desmelena en ‘First Dates’ 🕺 #FirstDates28J https://t.co/Lrrut5rgZw — First Dates (@firstdates_tv) June 29, 2022

Sobera se atreve con todo y hasta ha aceptado que la soltera le demostrara como son sus clases de zumba, todo ello con la peluca puesta. Eso sí, se ha dado cuenta de que muy cómodo no es. “Da mucho calor”, comentó el presentador respecto a la peluca de Sara.

La cita de Sara fue Odette, una joven tímida que “siempre me ha costado abrirme y hablar con la gente”. Al percatarse de que no era el tipo de chica cañera que estaba buscando, Sara ha intentado llevar las riendas de la velada. Y es que, tal y como explicó Odette, con 18 años no es capaz ni de hablar con extraños y sus amigos son fundamentales para ella.

Respecto al ámbito amoroso, Sara le ha preguntado su opinión sobre las relaciones abiertas, punto donde Odette le ha dejado claro que no es una opción para ella. A lo largo de la cena, Sara se ha mostrado bastante decepcionada con su cita, pues fue tan tranquila que la chica no le preguntó prácticamente nada.

Además, el hecho de que Odette no estaba dispuesta ni a que le enseñara unos pasos de zumba en el reservado terminó por rematar su decisión final en First Dates. Y es que, tal y como dejaron claro ambas comensales, como amigas todo podría fluir perfectamente, pero para una relación sentimental la cosa no tendría futuro.