‘First Dates’ | Anna, contundente con su cita: «Si te quieres ir…»

El pasado miércoles pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, el programa que noche tras noche arrasa en Cuatro. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que decidieron pasarse por el restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja.

Uno de los comensales que más llamó la atención a los espectadores fue Diego. Su objetivo era encontrar a una mujer que no tuviera ningún tipo de barrera. Como era de esperar, se quedó absolutamente prendado de su cita, lo que no esperaba era la reacción que ella iba a tener en mitad de la velada.

Anna, su cita para esa noche, era una joven de origen polaco que había visitado un gran número de países, por lo que presumía de tener una mente muy abierta. Ella buscaba un hombre que quisiera algo más que sexo. En un primer instante, a Diego le causó muy buena impresión por lo que quiso saber muchos más detalles sobre ella.

Una vez se sentaron en la mesa, el comensal quiso saber a qué se dedicaba Anna, y ella le hizo saber que daba masajes, entre ellos los relajantes con piedras calientes. Él ha desvelado que practica yoga y que, además, realiza diversos retiros de meditación cada año. Además, Diego se ha interesado sobre la música y el tipo de baile que le gustaba a su cita.

Aunque ella iba respondiendo a las preguntas, tenía claro que no terminaba de sentirse cómoda. Algo que el comensal no notó en ningún momento, ya que preguntó que cuál era “su papel activo”. Anna reconoció que le estaba costando entender lo que quería decir: “Yo soy un tipo culto. No lo digo yo, me lo dicen y me cuesta trabajo expresarme con un lenguaje de la calle”.

A pesar de todo, era evidente que la cita en First Dates no estaba terminando de fluir. Pero todo quedó roto en mil pedazos cuando la música comenzó a sonar en el local. Él se emocionó tanto que terminó subiéndose a las sillas y tirándose por el suelo. Algo que provocó que Anna lo pasara realmente mal. Al ver la cara de su cita, Diego preguntó de forma irónica: “¿Me voy?” y ella respondió: “Si quieres…” En la decisión final, ella no quería tener una segunda cita al no haber sentido conexión, mientras que él sí quería una oportunidad para seguir conociéndola.