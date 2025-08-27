La felicitación de Donald Trump a Taylor Swift por su compromiso: «Es una persona fantástica»

En las últimas horas, una de las noticias que más ha impactado y ha dado la vuelta al mundo tiene estrecha vinculación con Taylor Swift. La cantante estadounidense y su actual pareja, Travis Kelce, han anunciado su compromiso a través de una publicación en la red social Instagram. De hecho, han sido numerosos rostros conocidos que no han dudado en felicitar a la pareja por la noticia. Un claro ejemplo lo encontramos en Belén Esteban, que quiso dejar el siguiente mensaje a Taylor y Travis: «No jod*s olé», junto a numerosos emojis de corazones. Pero no todo queda ahí, puesto que Donald Trump, actual Presidente de Estados Unidos, no dudó un solo segundo en reaccionar a la noticia de este compromiso. Durante la séptima reunión de su gabinete, el político dijo lo siguiente: «Creo que él es un gran jugador y ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte».

Unas palabras que, como era de esperar, no han dejado indiferente a nadie puesto que, en varias ocasiones, Donald Trump ha dado a conocer públicamente que «odia» a Taylor Swift. Sin ir más lejos, a principios de este mes, cuando desveló que, según su criterio, la artista ya no estaba de moda: «¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘Odio a Taylor Swift, ella ya no es popular’?». Pero, ¿de dónde viene este rechazo de Donald Trump a la cantante de Love Story? Todo comenzó cuando la artista tuvo a bien compartir una publicación con la que quiso mostrar su apoyo incondicional a Kamala Harris, la que fuese rival de Trump en las pasadas elecciones, que se celebraron en noviembre de 2024. Un gesto que no gustó en absoluto al político.

Pero no todo quedó ahí, ya que el actual Presidente de los Estados Unidos compartió una serie de imágenes que eran falsas, en las que presuntamente Taylor Swift y sus fans apoyaban su candidatura. Al ser consciente del revuelo generado, la artista se vio obligada a confirmar que se trataba de fotografías generadas por Inteligencia Artificial.

Una situación que generó mucho más distanciamiento entre Donald y Taylor. Ahora parece que todo ha quedado atrás, al menos de forma puntual, tras anunciarse el compromiso de la artista con el jugador de fútbol americano. Recordemos que Swift y Kelce han anunciado la noticia a través de Instagram, con un mensaje muy curioso: «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan».

Esta gran noticia ha llegado tan solo unos días después de que Taylor anunciase junto a su pareja el que será su próximo álbum de estudio. No solamente confirmó que llevará el título de The life of a showgirl, sino que verá la luz el próximo 3 de octubre. Es más que evidente que 2025 está siendo uno de los mejores años de su vida para Taylor Swift, tanto en el ámbito personal como profesional.