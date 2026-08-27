Luto en el periodismo: fallece a los 40 años Álvaro de la Paz

El periodismo de Castilla-La Mancha llora la pérdida de uno de sus profesionales más queridos. Álvaro de la Paz ha fallecido este martes 25 de agosto a los 40 años de edad, dejando una profunda tristeza entre todos quienes lo conocieron y trabajaron junto a él a lo largo de su carrera. Se trataba de una persona muy querida en Toledo, donde ha dejado un recuerdo imborrable durante años trabajando en la información local y regional. Compañeros de profesión, alumnos y políticos lloran su pérdida repentina.

Natural de Esquivias (Toledo) y vecino de Illescas, Álvaro estaba casado y era padre de una hija de tan solo un año. Quienes compartieron redacción con él lo recuerdan como un profesional íntegro y honesto, cualidades que definieron toda su trayectoria. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Profesorado por la Universidad de Castilla-La Mancha, dio sus primeros pasos en el oficio en 2013, colaborando con distintas cabeceras nacionales antes de desarrollar buena parte de su carrera en La Tribuna de Toledo.

En los últimos años, Álvaro de la Paz ejercía como redactor en El Español desde abril de 2025, además de colaborar como analista político en la Cadena SER. Sus restos mortales serán trasladados al tanatorio de Illescas, donde sus seres queridos podrán despedirse de él.

Numerosos mensajes de cariño desde el periodismo y la política

Al dolor por su marcha se han sumado, a través de las redes sociales, numerosos compañeros y compañeras de profesión, que han destacado su inteligencia, su bondad y su amabilidad. También han querido mostrar sus condolencias distintos representantes institucionales y políticos de la región.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, expresó así su pesar: «El fallecimiento repentino del periodista Álvaro de la Paz nos deja profundamente consternados. Se va demasiado pronto un gran profesional, que ha dejado huella en su paso por El Español de Castilla-La Mancha. Mi cariño a su familia, compañeros y amigos en estos momentos de tanto dolor».

En la misma línea, el presidente del PP regional, Paco Núñez, lamentó su pérdida con estas palabras: «Hay noticias que te dejan helado, que cuesta asumir y para las que nunca encuentras las palabras. La muerte de Álvaro de la Paz, tan joven y con tanta vida por delante, deja una tristeza difícil de explicar. Durante estos años compartimos momentos desde lugares distintos, él haciendo su trabajo como periodista y yo el mío, pero siempre desde el respeto y la cercanía. Mi abrazo y todo mi cariño a su familia y a quienes hoy sienten de cerca una pérdida tan difícil de comprender».

Desde Happy FM queremos sumarnos también a las muestras de cariño hacia su familia, compañeros y amigos, y transmitirles nuestro más sentido pésame en un momento tan difícil. Descanse en paz.