Descubrimos quién maneja las redes sociales de Michu dos meses después de su muerte.

Ya han pasado más de dos meses desde el terrible fallecimiento de Michu, la ex de José Fernando Ortega y madre de la nieta de Rocío Jurado. Tras idas y venidas como pareja, ella parecía haber encontrado una nueva ilusión con otro chico, pero la enfermedad congénita de su corazón hizo que su vida se parase por completo el pasado día ocho de julio de 2025. Con este trágico momento muy reciente, la reactivación de su cuenta de Instagram, que compartía una foto de la fallecida con sus amigas Saray Carrillo (ex concursante de MasterChef) y Dakota Tárraga (ex participante de Hermano Mayor y Supervivientes), ha levantado todas las alarmas. En Happy FM, hemos descubierto quién es la persona que tiene el control de su teléfono y el acceso a sus redes.

Después de un verano en el que la custodia de la pequeña Rocío ha sido uno de los temas más comentados en platós de televisión y revistas, la menor ya se ha instalado en Madrid con su abuelo José Ortega Cano, además de poder pasar más tiempo con su padre. Hay que recordar que el hijo de ex torero sigue cumpliendo condena en un centro de internamiento, por lo que puede pasar tardes fuera del mismo y algunos fines de semana, impidiendo que se ocupe de ella por completo. De esta manera se cumple, en parte, el deseo de Michu de que la niña quedase a cargo de su abuelo, aunque en realidad esta petición se la hizo a Ana María Aldón, cuando todavía estaba casada con el diestro.

El hijo de la cantante y el torero ha querido rendir un homenaje al que fue, seguramente, el amor de su vida, aunque su relación fuese de lo más complicada y en muchos momentos hasta perjudicial para ambos. Pero siempre tendrán un vínculo en común, que es su hija.

«Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día», esta es la frase que ha compartido en su cuenta de Instagram José Fer, que acompañaba a una fotografía completamente inédita de madre e hija. Se trata de una de las pocas veces que ha querido hablar en público de este episodio, ya que ha sido su hermana Gloria Camila la que ha dado la cara en los medios hasta su partida a Honduras como concursante de Supervivientes All Stars 2.

Días después del fallecimiento, José también tuvo un recuerdo muy bonito de la familia que llegaron a formar. «Nosotros jamás olvidaremos tus cariños, tus recuerdos y tus sueños, junto a tus metas, con tu gran vivir hacia la vida. Siempre serás una persona recordada con su sonrisa en el alma y tu cantar hacia el viento», decía en unas preciosas palabras dedicadas a la andaluza.

El extraño mensaje que se ha publicado en las redes sociales de Michu

Este mensaje llega horas después de que haya sucedido algo completamente inexplicable. La cuenta en Instagram de Michu ha estado inactiva desde hace meses, como es lógico. Pero este mismo viernes 26 de septiembre ha vuelto a tener movimiento con un extraño mensaje que ha sido publicado en sus historias de Instagram.

Sus seguidores han podido ver como se compartía una foto del pasado en la que aparecían la propia Michu y sus amigas Dakota Tárraga y Saray Carrillo. Desde Happy FM, hemos podido hablar con Saray, que nos confirma que ninguna de las amigas ha tenido nada que ver con este desconcertante mensaje.

Extrañada, Saray ha llamado al teléfono de su amiga, donde se ha enterado de que sigue encendido. Tal y como nos cuenta, es su hermana Tamara la que tiene en su poder el teléfono de Michu, teniendo acceso a sus redes sociales, confirmado que ha sido ella misma la que ha compartido esa imagen, un movimiento de lo más extraño que ni Saray ni Dakota han entendido y tampoco creen que sea correcto.

Los problemas en el corazón, la causa de su muerte

Tal y como han confirmado tanto su madre Inmaculada como su hermana Tamara, María (como se llamaba en realidad) sufrió varios infartos en su propia casa. Su hija Rocío presenció, por desgracia, el momento en el que su madre cayó al suelo, siendo la pequeña la que tuvo que salir a la calle y pedir auxilio en un bar cercano al domicilio, desde donde pidieron una ambulancia, que por desgracia no pudo hacer nada por salvarla.

Michu padecía una cardiopatía que le hacía tener incluso una pequeña ayuda, aunque no le impedía trabajar algunas horas al día para poder mantener a su hija. Para evitar esos problemas cardiacos fue intervenida en el año 2013 para implantarle un marcapasos, pero esta vez no fue suficiente y su corazón no aguantó.