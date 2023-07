Eva Longoria aparece por sorpresa en ‘La Resistencia’ y responde a las preguntas clásicas

El pasado martes La Resistencia tuvo doble invitado: Ozuna y Eva Longoria. El destino quiso que la actriz apareciera por sorpresa el mismo día que el cantante acudía a promocionar una canción que llevaba su nombre.

Por su parte, la intérprete acudió al programa a presentar su primera película como directora titulada Flamin’ Hot: la historia de los Cheetos picantes. Su entrevista dio comienzo justo después de la del puertorriqueño, no sin antes compartir un rato juntos y comentar esa maravillosa casualidad. Ya en solitario, Longoria comentaba con el presentador brevemente sus orígenes (tiene ascendencia mexicana y española) y su nueva faceta como directora. Además, también desveló que tiene una casa en España y algunos detalles sobre ella.

Los orígenes de @EvaLongoria PUXA ASTURIES pic.twitter.com/jWblcDt5dH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 4, 2023

Para finalizar la entrevista, Eva Longoria hizo frente a las preguntas clásicas del programa tal y como había hecho previamente Ozuna. Dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes son estas cuestiones que se suelen repetir programa tras programa en La Resistencia y que la actriz contestó sin ningún tipo de reparo.

“Tengo bastantes millones en el banco, muchos”, comentó riéndose la intérprete de Mujeres Desesperadas. Ninguna sorpresa considerando su extensa trayectoria profesional en el cine y en la televisión a la que hay que añadir su faceta como empresaria. En cuanto a las relaciones sexuales comentó que “menos que Ozuna”. El cantante dio como cifra exacta 30, entrando en el TOP 3 de respuestas obtenidas de los invitados del espacio de Movistar+.

“Mucho menos que él, que estoy casada”, afirmaba bromeando Eva Longoria. “Yo no lo hago una vez al día como Ozuna. No, gracias”, añadía la actriz entre risas y muy conforme con su respuesta ya que tampoco parece querer bien. Si bien no quiso mojarse en cifras exactas, la invitada sorpresa dio unas muy buenas respuestas y un encuentro con Ozuna que pasará a la historia del programa.