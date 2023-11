‘Eurovisión 2024’: cuándo salen a la venta las entradas, precios y cómo comprarlas

Aún quedan varios meses para Eurovisión 2024, pero estamos cada vez más cerca de conocer al futuro representante de nuestro país en el festival. A la espera de la final del Benidorm Fest, el concurso ya tiene fechas de celebración y las entradas para acudir al certamen están a punto de salir a la venta.

Mañana martes 28 de noviembre se podrán conseguir las entradas para ir al evento que tendrá lugar en Suecia, concretamente en Malmö, los días 7, 9 y 11 de mayo del próximo año 2024. Las entradas se pondrán a la venta a las 10:00 horas a través de Ticketmaster, que dispondrá de tickets para los nueve espectáculos del Festival de Eurovisión, según ha confirmado la organización del certamen.

🚨 Eurovision News 🚨

Tickets go on sale at 10:00 CET on Tuesday 28 November! 🎟 Read more at https://t.co/duxkQFxaC9 | #ESC2024 #UnitedByMusic pic.twitter.com/WsxS2q2Nbn

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) November 23, 2023