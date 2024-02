La isla de las tentaciones 7 se ha convertido, indudablemente, en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega para ver cómo evolucionan todas y cada una de las parejas que han decidido adentrarse en esta aventura.

El pasado miércoles 14 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 7. Tras ser testigos de la tercera hoguera, los participantes del reality regresaron a sus respectivas villas para seguir conociendo a los solteros y tratar de establecer algún tipo de vínculo.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Adrián. El joven entró en La isla de las tentaciones 7 de la mano de Mariona, su pareja. En los primeros días, empezó a tener cierta conexión con Eva, una de las tentadoras. Pero no tardó en darse cuenta de que la verdadera tentación no era ella, sino Mónica.

Algo que ha quedado demostrado con lo ocurrido tras llegar de la hoguera. Recordemos que Adrián acababa de ver varias imágenes en las que su pareja, Mariona, había experimentado un acercamiento con Julen, aunque sin caer en la tentación. De esta forma, el habitante de Villa Playa quiso estar con Mónica a solas para sincerarse sobre lo que sentía en esos momentos.

Los dos se tumbaron en la cama balinesa, cerca del lugar en el que Adrián confesó a su tentadora que «nunca había pensado en ser infiel, hasta ahora». Poco a poco, comenzaron a acercarse cada vez más. Mónica no pudo evitar dar diversos besos en el cuello de Adrián. La cosa iba cada vez a más, hasta tal punto que el propio Borja, al verles, tenía claro que su compañero iba a caer en la tentación.

Y así fue. Los dos se fundieron en un apasionado beso. A los pocos segundos, Adrián se arrepintió: «No puedo, Moni». Acto seguido, se marcharon a sus respectivas habitaciones y el joven acabó derrumbándose como nunca, llorando desconsoladamente: «Se me ha complicado todo, sigo pensando que Mariona es más fuerte que ese beso».

A la mañana siguiente, junto a la piscina, Adrián se reunió con Borja, Niko y Eva. No tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó para sincerarse sobre lo que ocurrió, tan solo unas horas antes, con Mónica. Una vez más, se derrumbó al recordar que había sido infiel a Mariona con ese beso.

La tentadora, al ver su reacción, no tardó en llegar a una conclusión: «La quieres más de lo que piensas y no quieres perderla». Adrián no solamente asintió, sino que dejó muy claro que su objetivo ahora era que Mariona pudiera entender la situación por la que está atravesando y, sobre todo, se dé cuenta de que, a pesar de todo, está profundamente enamorado de ella.