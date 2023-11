Desde que aterrizó en la parrilla televisiva española, allá por el 2006, El Hormiguero se ha catalogado como uno de los programas favoritos de los españoles. Muchos años en emisión, independientemente de la cadena en la que lo haga, ha hecho del show presentado por Pablo Motos uno de los más vistos del prime time.

Una trayectoria de infarto a la que es muy difícil hacerle frente, pues ya son varios los programas de la competencia que han caído por el camino. Pero, este éxito del programa radica, en su mayoría, por sus grandes estrellas: las hormigas.

Trancas y Barrancas ponen a prueba a @CamiloMusica con su etapa de padre primerizo #CamiloEH pic.twitter.com/dsQhxEuXzY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 8, 2023

Trancas y Barrancas son la seña de identidad del programa de Antena 3, de eso no cabe duda. Pues, no importa qué celebridad acuda como invitado, todos caen rendidos ante ellas. Eso sí, no han sido las únicas hormigas que han pasado por el plató de El Hormiguero a lo largo de su historia.

A Trancas y Barrancas se unió hace unos años Petancas, la hormiga más grande del programa. Conocida por la audiencia por hacer alarde de su pasión por la buena comida y ser una gran fan de Suko, el espía tecnológico del programa, siempre aparece cuando el colaborador realiza su sección o para momentos especiales.

La última en incorporarse a la familia ha sido CJ, la hija de Trancas. Según relató la hormiga en el programa, la pequeña es fruto de un lío que tuvo con una amiga suya en Benidorm y, sin verlo venir, se encontró una cesta con la bebé recién nacida en su casa.

Como se puede apreciar, es una clara hija de su padre. Su uniceja es uno de sus rasgos más característicos. Pequeñas intervenciones en el programa de Antena 3 que siempre despiertan las risas entre el público.