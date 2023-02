‘Equipo de investigación’ destapa el secreto plan del hombre más rico del mundo

Equipo de investigación regresa esta noche al prime time de laSexta con un nuevo reportaje en el que buscará encontrar el secreto del hombre más rico del mundo. Este es el protagonista de hoy del programa de Gloria Serra en la cadena de Atresmedia.

Todo el mundo habla de él y de sus negocios, pero nadie conoce su secreto para haberse convertido en uno de los hombres más poderosos del momento gracias a sus empresas e iinversiones. La última ha sido, sin duda, la más polémica y comentada de los últimos tiempos.

Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, ha comprado una empresa que pierde 4 millones de euros cada día, una inversión que aparenetemente en una ruina asegurada. Pero el americano parece tener un plan para hacerla rentable, aunque nadie sabe bien cómo lo hará.

Hey, @elonmusk. Wanna chat?

📺 Our conversation would be your first interview in Spain. In the longest running investigation TV show.

🗣 Don’t let others do the talking for you. Control the narrative.

Bye for now, Elon! #EquipoMrTwitter pic.twitter.com/yYV9BZkXKN

