Enrique Bunbury asegura que podría volver a los escenarios con esta condición

El 2022 será siempre un año que los fans de Enrique Bunbury no podrán olvidar, ni tampoco el propio artista. Durante su gira por Estados Unidos, el cantante sorprendió a todos al explicar que tenía que alejarse de los escenarios por problemas de salud.

Posteriormente, se comunicó que que era debido al glicol del humo artificial en los escenarios al que es alérgico. A pesar de ello, Bunbury ha querido sincerarse respecto a su posible vuelta a los escenarios. «Sí que veo la posibilidad de volver a subirme a un escenario en ciudades escogidas; es algo que está hoy encima de la mesa», contestó a la pregunta de uno de sus seguidores en la newsletter semanal.

Eso sí, ha querido dejar claro que eso no quiere decir que vaya a anunciar un tour para promocionar su último proyecto discográfico. «Ante la pregunta de si eso dejaría vía libre para organizar un tour para promocionar la salida de Greta Garbo, la respuesta definitiva es no. No va a haber tour. Pero sí que veo la posibilidad de volver a subirme a un escenario en ciudades escogidas», explicó el artista.

Ya está en vuestro mail la 8a carta de eb.. Para los que queráis suscribiros a la Newsletter, podéis hacerlo aquí:https://t.co/c7Iy7xmxOL

Si queréis enviar vuestra pregunta, podéis hacerlo a este correo electrónico: [email protected] pic.twitter.com/uiXpItaaQl — Enrique Bunbury (@bunburyoficial) April 24, 2023

A través de su newsletter semanal, Bunbury mantiene un perfil cercano con sus seguidores, respondiendo a sus cuestiones sin filtro y desde la verdad. «Los sucesos del último año y lo que venía acarreando sobre todo desde la gira de Expectativas han supuesto una experiencia traumática que me ha quitado las ganas de comprometerme con management, promotores y vosotros mismos, el público, a ninguna gira», confesó.

Respecto a la perspectiva del futuro, fue claro. «No sólo pienso en el presente cuando digo que no quiero saber nada de giras, no es algo que vea en mi vida en el futuro inmediato. El futuro lejano, obviamente no lo puedo adivinar, aunque lo dudo, sinceramente. Tengo otros planes de vida, otras inquietudes. Principalmente, componer canciones y grabar álbumes, escribir y pintar», declaró. Unas palabras con las que Enrique Bunbury quiso ser completamente sincero con sus fans.