El pasado jueves 18 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de GH DÚO 2 presentada por Marta Flich. De esta manera tan concreta, conocimos el nombre del primer expulsado de la edición, así como el de los nuevos nominados. Además, vivimos momentos realmente emotivos, como fue la videollamada de Adara Molinero con Elena Rodríguez.

Debemos tener en cuenta que no ha sido una semana fácil para la concursante de GH DÚO 2. Y todo por los diversos comentarios y constantes provocaciones por parte de Ivana Icardi, ex pareja del padre del hijo de Adara Molinero. Elena Rodríguez, en varias ocasiones, ha llegado al límite en cuanto a paciencia se refiere. Y no es para menos.

A pesar de todo, el pasado jueves vivimos un instante repleto de emociones cuando Elena Rodríguez e Ivana Icardi decidieron sellar la paz en la sala de expulsiones. Lejos de que todo quede ahí, vimos cómo la madre de la ganadora de GH VIP 7 expresó todo lo que sentía hacia su hija.

Qué bonito este momento ❤️‍🩹 ¡Qué vivan las reconciliaciones y los nuevos comienzos! 🔁 Me encanta esto y espero que estén así todo el concurso#GHDúoGala2 pic.twitter.com/cOAvNmeFie — Gran Hermano (@ghoficial) January 18, 2024

Sobre el distanciamiento entre Ivana y Adara, Elena Rodríguez tuvo algo claro: «Le pediría disculpas porque me he permitido el lujo de perdonar por mi parte, pero me ha salido así. Me gustaría que se dieran una oportunidad». Lo que la concursante no esperaba era que iba a tener la oportunidad de ver a su hija, a través de videollamada:

«Cómo te echo de menos. Te quiero tanto, mi vida. Perdóname si te ha molestado algo que he dicho y he hecho», comenzó diciendo Elena. Entre las numerosas palabras de apoyo de Adara hacia su madre, quiso incidir en algo muy concreto: «No sabes la cantidad de personas que te quieren, te apoyan y te entienden».

Visiblemente emocionada, Elena Rodríguez hizo saber a su hija que ahora, más que nunca, entendía lo que pudo llegar a sentir en GH VIP 7: «Quiero seguir disfrutando. ¡Anoche me lo pasé que te mueres!». Como consejo, Adara le dio uno muy importante: «Que tu corazón te guie (…) Estoy muy orgullosa de ti como madre y como persona». Para despedirse, Elena dijo algo muy claro a su hija: «Esta es tu casa, y tienes que venir a verme».