El pasado fin de semana, ‘Viva la vida’ despedía el mes de octubre con la celebración de una de las noches más terroríficas del año, Halloween. Un día muy especial que quisieron celebrar por todo lo alto vestidos de calaveras, brujas, zombies o personas poseídas. Un programa donde, entre otras cosas, Emma García contó con Bertín Osborne como invitado especial del día.

El cantante acudió al programa de Telecinco para celebrar sus 40 años en la industria musical. Una aparición donde no pudo evitar bromear señalando que no era capaz de «reconocer a ninguno» de los colaboradores que estaban allí presentes. Al respecto, la presentadora le comentó al artista que se animara e hiciera lo propio disfrazándose de algún personaje terrorífico. Sin embargo, la respuesta de Bertín Osborne fue tajante.

Emma García entrevista a Bertín Osborne en ‘Viva la vida’ 💥 #VivaLaVida451 https://t.co/SLuFzd9zow — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) October 31, 2021

«No me jodas, que esto es una americanada que la hemos adoptado hace 10 años y a mí me parece una fantasmada de pelotas», opinó el artista, dejando atónita a la presentadora. «Ni pelotas ni leches, no vengas quejándote al programa», le reprochó. Un momento donde ambos dejaron claro sus posturas respecto a dicha celebración de origen estadounidense.

Pero, lejos de zanjar el tema, Emma García poco después volvió a sacarle el tema comentándole que tenían «una capa» de sobra para él. Sin embargo, la insistencia de la presentadora no hizo que Osborne cambiara de opinión, mostrándose completamente reacio.

«Sí, sí una mierda, no me pienso poner nada de eso», respondió el invitado. «Te la voy a poner. Si no quiere capa, le ponemos la capa», concluyó Emma, dirigiéndose a los demás compañeros que la acompañaban en plató. Sin lugar a duda, un pequeño rifirrafe televisivo totalmente inesperado que no pasó desapercibido por nadie.