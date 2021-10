Elton John ha regresado y lo ha hecho con más fuerzas que nunca. Hace unos meses el artista causaba sensación al anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto discográfico, un nuevo álbum de estudio que contaría con la colaboración de grandes estrellas de la música. Ahora, el gran día ha llegado y oficialmente ‘The Lockdown Sessions’ está disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming.

Un nuevo trabajo que ha sido el resultado de sus largas horas de composición en tiempos de pandemia mundial. Un disco que reúne artistas que pertenecen al pasado, presente y futuro de la música. Una composición única que trae consigo un tracklist de 22 canciones inéditas donde el británico ha dejado claro que la espera ha merecido la pena.

‘The Lockdown Sessions’ is out now!!

This is an album of friendships and collaboration, I’m so proud to have worked with so many incredible & talented artists.

I hope you enjoy listening to it as much as I enjoyed making it!#TheLockdownSessions pic.twitter.com/i1sqnGfeQr

