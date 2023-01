Elsa Pataky se transforma en una anciana por este curioso motivo

Hace un tiempo salió a la luz la noticia tan dura que recibió Chris Hemsworth durante la grabación de su próximo documental titulado Sin límites. El actor presentó en unas pruebas un alto riesgo de padecer Alzheimer, es por ello que decidió abandonar el cine temporalmente para centrarse en pasar el máximo tiempo junto a su familia. Al enterarse de la noticia, su mujer Elsa Pataky decidió caracterizarse en anciana para que su marido pudiera ver cómo sería ella al envejecer.

El actor se enteró que padecía de esta enfermedad al ponerse a investigar sobre el envejecimiento para la grabación de su serie. Específicamente, en el quinto episodio donde Chris Hemsworth se somete a varios análisis de sangre y pruebas de genética, los resultados desvelaron que tiene riesgo de padecer Alzheimer aproximadamente ocho veces más que el resto de la población.

The wait is almost over for #LimitlesswithChrisHemsworth! ❤️ this Tweet and @DisneyPlus will remind you to stream on premiere day. pic.twitter.com/yTj9rfpUQG

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) November 7, 2022