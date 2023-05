Elena Rodríguez, madre de Adara, a Asraf: «No sabes la de veces que he querido abrazarte»

Adara Molinero se está convirtiendo en una de las protagonistas de Supervivientes 2023. La joven, tras haberlo pedido en reiteradas ocasiones, por fin ha cumplido su sueño: reencontrarse con Elena Rodríguez, su madre, en los Cayos Cochinos de Honduras. Las dos protagonizaron un momento que será difícil de olvidar. ¡Pura emoción!

A pesar de todo, antes de que se produjera ese encuentro entre madre e hija, Elena Rodríguez pudo conocer a los compañeros de su hija en Supervivientes 2023. Nada más llegar a la playa en la que se encontraban, todos se dieron cuenta de quién se trataba: “¡Es la madre de Adara!”, exclamaron.

Nada más llegar a la orilla, fue Alma Bollo la primera en acercarse a ella para darle un gran abrazo. Tras esa primera toma de contacto, llegó la de los demás. Raquel Arias saludó a Elena, y ésta no tardó en dedicarle unas palabras realmente bonitas: “Eres preciosa y una súper superviviente”, aseguró, provocando que la joven se emocionara.

Elena, a Asraf: «La de veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte» 🏝 #ConexiónHonduras12 🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/EbJgKqea3L — Supervivientes (@Supervivientes) May 21, 2023

Al siguiente concursante en abrazar fue a Asraf Beno, el que ha sido y sigue siendo uno de los grandes apoyos de Adara Molinero en Supervivientes 2023. En primer lugar, Elena Rodríguez no dudó un solo segundo en hacerle llegar un mensaje de parte de Isa Pantoja, su actual pareja: “Un súper abrazo de Isa. No puede estar más orgullosa de ti”.

Tan solo unos segundos después, la madre de Adara Molinero no dudó un solo segundo en hacer una confesión de lo más emotiva a Asraf Beno: “No sabes las veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte”. Unas palabras que provocaron que el concursante de Supervivientes 2023 rompiese a llorar: “Tenía muchas ganas de conocerte. Adara no para de hablar de ti”.

Acto seguido, Elena Rodríguez se dirigió a Jonan Wiergo: “Vaya huevos que le estás echando a esas creencias que tú tienes, a esa forma de pensar, a tus principios”. Unas palabras a las que el influencer respondió de la siguiente manera: “¡Qué guapa eres, por favor!”. Lo cierto es que los concursantes de Supervivientes 2023 se mostraron emocionados por conocer a Elena pero, sobre todo, por lo mucho que Adara se merecía verla.