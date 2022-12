Eduardo Navarrete, emocionado al hablar de Verónica Forqué en el aniversario de su muerte

Eduardo Navarrete acudió el pasado 3 de diciembre a Sábado Deluxe. En el programa ha hablado sobre su trabajo de diseñador, que ahora mismo transcurre por un muy bien momento. El alicantino es uno de los diseñadores más solicitados de nuestro país que viste a celebridades de la talla de Nieves Álvarez, Rossy de Palma o Bibiana Fernández.

Se hizo conocido en Maestros de la Costura en La 1 y, más tarde, volvería a pasar por otro concurso de la cadena, que fue MasterChef Celebrity. Aquí fue donde conoció a la fallecida Verónica Forqué, para la que solo ha tenido buenas palabras a tan solo días del aniversario de su muerte. Hasta se ha llegado a emocionar hablando de ella: “Hay que entender que Verónica se fue porque quería irse”, ha terminado diciendo.

Eduardo Navarrete: «Verónica Forqué era puro amor». #nuevonavarrete — Deluxe (@DeluxeSabado) December 4, 2022

El diseñador ha compartido alguna anécdota sobre el tiempo que pasaron juntos en el programa de cocina. “Yo antes de empezar la grabación cada mañana iba por los camerinos de mis compañeros saludándolos a todos, a ella la dejaba la última porque ahí sabías cuando entrabas, pero no cuándo salías”, ha contado con humor y cariño sobre lo mucho que le gustaba hablar a Verónica Forqué.

Ambos se llevaban muy bien y eso es algo que era notable. Uno de los desfiles de moda de Eduardo Navarrete fue precisamente una de las últimas apariciones públicas de Verónica y en él se la vio verdaderamente feliz. Nadie sabía que tiempo más tarde sería ella misma la que decidiera quitarse la vida.

Por último, Navarrete ha contado un pequeño roce que tuvo con la actriz durante la emisión de MasterChef: “Allí soportábamos mucha presión y un día los nervios me jugaron una mala pasada y le hablé mal a Verónica, nos enfadamos, pero al rato vino diciéndome que me quería demasiado y que no podía estar enfadada conmigo”. El programa en ocasiones se vuelve muy exigente con los concursantes afectándoles negativamente, como en este caso.