Eduardo Navarrete explica en ‘El Hormiguero’ cómo fue su último retoque: «No es para oídos sensibles»

El miércoles ha estado marcada en El Hormiguero por la visita de Eduardo Navarrete, el diseñador de moda que saltó a la fama gracias a Maestros de la costura y MasterChef Celebrity. En su regreso al programa de Pablo Motos ha contado una de sus últimas operaciones estéticas, que ha sido muy dolorosa.

En su primera visita levantó gran polémica por presumir de sus últimas operaciones, no dudando en mostrar el buen tipo que se le había quedado después de pasar por el quirófano. Lejos de cambiar de idea, el invitado ha decidido que no cambiaría de discurso y volvió a hablar de sus retoques.

Eduardo Navarrete nos presenta su nuevo libro, «Cabaret y vestidos de escándalo» #NavarreteEH pic.twitter.com/FLY8B0iU3O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 8, 2024

El motivo de su visita ha sido hablar de su libro, unas memorias en las que recuerda su vida a través de los vestidos que más le han marcado y en el que recuerda su paso por el mundo drag queen y sus inicios como diseñador. Sus aventuras en el mundo de la noche y sus amistades le han servido para dejar grandes momentos ante las cámaras.

Aunque insiste en no hacer apología de ello, de lo primero que habló fue de sus retoques. «Me he hecho unos retoquitos, que tú sabes que soy muy de retoquitos. Me he hecho una cosa que la gente no se lo va a esperar. Me estoy quitando la boca, que esta boca lleva una inversión mayor que la Sagrada Familia, cariño», ha dicho.

Motos no se esperaba este cambio y se lo ha dejado claro: «No tiene sentido quitarse labio, es como si te vas a Turquía a quitarte pelo». El invitado ha tenido que explicarle que se trata de una parte del proceso de masculininación que se está realizando, motivo por el que ahora ha vuelto a la carga.

«Dicen que hago apología de la cirugía. No hago apología de la cirugía, hago cosas para sentirme un poquito mejor. Que ya me siento bien, pero ahora me siento mejor. Y ya está. Cara, cuerpo y actitud», ha defendido Navarrete. Lejos de reprochárselo, Motos le ha felicitado y le ha animado a seguir haciendo lo que quiera sin dar explicaciones a nadie.

Tras este inicio, ha entrado en detalles sobre su operación de nariz, aunque el presentador ha querido avisar antes a los espectadores: «Esto no es apto para oídos sensibles». «La nariz es lo poco que me quedaba de mi padre. Como la tenía un poco hacia abajo, y tú sabes que cuando te ríes se te baja, pues estoy poniendo un poquito de bótox. Cuando gesticulas, pues ya gesticular menos. ¿Para qué hay que gesticular tanto?», ha contado.

Pero ahí no han acabado los detalles, ya que el proceso de cambio de Eduardo Navarrete no había acabado ahí y ha seguido contando. «A la larga me tendré que poner un pedazo de cartílago en la nariz. No me hago la nariz ahora porque se perdería un capítulo de mi reality. Que si he sacado un libro, pues también tendré que firmar un reality. No me la puedo operar todavía, sería tirar un capítulo a la basura», ha bromeado.

Para terminar, el diseñador ha contado que le «han metido ácido con una cánula» para irle poder así moldear mejor esa parte de su cuerpo: «Te van dejando el productito y le dan forma a la nariz con la mano».