Ed Sheeran ayudará a Ucrania con su canción ‘2step’. El británico lanzará este viernes 22 de abril el videoclip de esta canción, rodado en Kiev, e incluida en su último álbum de estudio ‘=’, cuyos beneficios por las visualizaciones irán destinados íntegramente a los afectados de la guerra en la que está sumida el país desde finales del mes febrero.

El avance del videoclip compartido por el artista británico en sus redes sociales, impacta al mostrar intactas las calles de Kiev, tal y como eran antes de la invasión de Rusia. Una ciudad que conquistó al músico, como él mismo recuerda en su última publicación de Instagram.

«Grabamos el videoclip de ‘2step’ el año pasado en Kiev y, aunque era mi primera vez allí, rápidamente me encantó la gente y el lugar. No había señales del horror que estaba por venir a Ucrania y mi corazón está con todos los que están allí. El videoclip sale el viernes de esta semana y las ganancias de las transmisiones de YouTube se destinarán a la apelación de Ucrania de DEC», escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a un avance del videoclip.

Ed filmed the 2step video last year in Kyiv. The video comes out 5am on Friday this week and proceeds from the YouTube streams will go to the DEC’s Ukraine appeal. 🇺🇦 pic.twitter.com/ZqmLhfucjp

