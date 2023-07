Ed Sheeran y J Balvin: se confirma su álbum conjunto y estos son los detalles

Hace unos meses comenzaron los rumores de que Ed Sheeran y J Balvin tenían un proyecto musical conjunto entre manos. Unos rumores que esta semana se han confirmado, después de que el artista colombiano lo revelase en su última entrevista con la revista Rolling Stone.

Se trata de un disco que nace de la amistad que mantienen ambos artistas, que ya habían colaborado anteriormente en dos canciones, Sigue y Forever my Love. De esta forma, se vuelven a unir en un nuevo proyecto, en esta ocasión, un álbum de estudio conjunto que verá la luz el año que viene.

«Surgió de una manera orgánica, natural. Nos conocimos, tomamos café, nos cruzamos en el mismo gimnasio, en el hotel», explica J Balvin. Además, asegura que este disco va a dar mucho que hablar “porque es como fusionar dos mundos”.

