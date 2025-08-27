Las series turcas se han convertido en uno de los contenidos más consumidos por los espectadores a nivel internacional. El particular dramatismo y las historias que envuelven a sus personajes, han logrado conquistar al público global. Por ello, laSexta ha querido comenzar el mes de agosto con el estreno de su gran apuesta: Imperio. La producción turca ha llegado a nuestro país tras cosechar un éxito arrollador en su tierra natal. Y es que, la ficción histórica rebosa drama, acción, secretos, misterios y mucha pasión. Una serie ambientada en el siglo XIII y que narra la vida de Osman I, el valiente fundador del Imperio Otomano. Un papel que es llevado a cabo por el actor Burak Özçivit, uno de los galanes turcos del momento.

Creada por Mehmet Bozdağ, la trama ha dado el salto a más de 40 países y ha sido traducida en 35 idiomas. Unos datos arrolladores que la han posicionado rápidamente como una de las ficciones más vistas de los últimos años. Pues, además, ha sido galardonada con un total de 32 premios, entre los que figuran el de Mejor Serie en los Venice TV Adwards. Asimismo, y debido al gran reclamo que ha cosechado, se han emitido un total de 6 temporadas. Un total de 194 episodios con los que la serie ha experimentado todo tipo de vivencias, pero que no han concluido. Pues, la séptima temporada ha sido confirmada.

¿Dónde se grabó ‘Imperio’, la serie turca?

Como comentábamos en líneas anteriores, Imperio es una ficción histórica que cuenta con una gran producción detrás. Con el objetivo de plasmar su historia de la manera más representativa y fiel, el equipo ha recurrido a Bozdağ Film Studio, un maravilloso complejo ubicado en Riva, a las afueras de Estambul. De esta manera, han simulado escenarios inigualables como el Castillo de Inegol.

Asimismo, teniendo en cuenta que es una serie de época, los altos cargos de la producción turca han incluido en sus escenarios ficticios mansiones clásicas turcas, mezquitas, iglesias, baños, mazmorras y mercados, plazas y caravasares. El objetivo principal, desde el primer capítulo, ha sido proyectar un alto detalle arquitectónico.

De hecho, para la cuarta temporada el equipo de producción construyó un anfiteatro bizantino de 3 000 m² con mazmorras, pasillos y salas de lucha. Eso sí, no todo han sido maquetas ni estudios, los actores también se han trasladado hasta lugares históricos reales.

Inegöl Castle, Kulucahisar Castle, Harmankaya Castle y Marmara Hisarı han sido algunos de los lugares que han seleccionado para mostrar en la serie. Asimismo, algunas de las escenas más espectaculares de la ficción han sido grabadas en arroyos reales. De hecho, para la tercera temporada se han trasladado hasta arroyos naturales como el de Ağva y Şile.

Imperio es una serie que cuenta con un alto nivel de detalle, de eso no cabe duda. De hecho, y según figura en la web oficial de laSexta, para el primer episodio se necesitaron hasta 5.000 extras. ¡Una auténtica locura!