Ya conocemos el nombre de la ganadora de OT 2023. Naiara se proclamó anoche ganadora del concurso que ha causado sensación en estos últimos 3 meses. La zaragozana se une al paseo de la fama de Operación Triunfo, tomando el relevo de Nia Correa, anterior ganadora del programa y que ha entregado el premio a la reciente coronada triunfadora de la edición.

La Gran Final comenzaba con Chenoa compartiendo escenario con los «triunfitos» cantando la canción grupal Last Dance junto a ellos. Con esto, los 10 concursantes expulsados entraban en plató para disfrutar de la gala. Las actuaciones comenzaron con Lucas cantando PILLOWTALK de Zayn. Después de que Martin cantara Golden Hour de Jvke, Naiara versionara Sobreviviré de Mónica Naranjo, Paul Thin canta BABY HELLO de Rauw Alejandro, Ruslana interpretase Zombie de The Cranberries y Juanjo cantase Without You de Harry Nilsson, se hizo el recuento de los votos para nombrar al cuarto, quinto y sexto puesto.

Con el 6% de los votos, Martin quedaba sexto en la final del programa. Con el 9%, Lucas ocupaba el quinto lugar del concurso. El 13% de los votos fueron destinados a Juanjo, situándole en el cuarto puesto. Después de entregarle los trofeos a los 3 concursantes, Naiara, Paul y Ruslana cantaron sus canciones de la Gala 0 mientras el público utilizaba el voto extra para nombrar al ganador de la edición.

Con el 25%, Ruslana quedaba en tercer lugar tras cantar I Love Rock ‘n’ Roll de Joan Jett. Con esto, la decisión se disputaba entre Paul y Naiara con una diferencia de votaciones de un 26% a un 49% de los votos. Finalmente, con casi la mitad del total de los votos, Naiara se proclamaba ganadora de OT 2023. Sus compañeros corrieron a abrazar a la triunfadora para darle la enhorabuena y la zaragozana no dudó en acercarse a su madre y a su abuela para celebrar su victoria mientras gritaba «No me lo creo».

Así se ha vivido desde el plató 🔥. Naiara es LA GANADORA DE #OT2023 💙 #OTGalaFinal pic.twitter.com/Xydbpht0uV — Prime Video España (@PrimeVideoES) February 19, 2024

El premio de OT 2023

Además del título y prestigio de ser la ganadora del programa, Naiara se llevará una cuantiosa cantidad de dinero por haber quedado en el primer puesto del programa. Cuando se proclamó victoriosa, Masi Rodríguez le entregó un cheque de, nada más y nada menos que 100.000 euros.

Pero no solo eso. Esos 100.000 euros de premio se le añaden a los 9.000 euros que ya tenía en su cuenta por haber sido nombrada Nómada Favorita tres veces a lo largo del concurso, ya que, por cada vez que un participante salía como favorito se le ingresaban 3.000 euros en su cuenta.

Sin palabras 🥺 Con la lagrimita en los ojos y poco más que añadir ante una noche como la de hoy #OTGalaFinal 🫶 ¡Gracias, gracias y GRACIAS por todos estos meses! Todos ellos se llevan un trocito de nuestro 💙 Larga vida a #OT2023 y nos vemos en la #OTGira2023 pic.twitter.com/feC20xlsLu — Prime Video España (@PrimeVideoES) February 19, 2024

Es por esto que la joven regresará a Zaragoza con 109.000 euros en su cuenta.